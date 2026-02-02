역대 대통령 취임식 기록물 한눈에…대통령기록관 누리집서 공개

▲ 역대 대통령 취임식기록물

행정안전부 대통령기록관은 역대 대통령들의 취임식 관련 기록물을 내일부터 '이달의 기록'으로 선정해 대통령기록관 누리집을 통해 제공합니다.이번 서비스는 기존에 제공하던 취임식 영상 기록물에 더해, 취임식을 준비하는 과정에서 생산된 기록물까지 연계해 공개하는 것이 특징입니다.제공되는 주요 기록물은 제1대∼제19대 대통령까지의 취임사와 취임사 영상, 제14대∼제18대 대통령의 취임식 추진 방향과 초청 계획, 행사장 배치도 등이 담긴 취임행사 계획서 등 총 45건입니다.이와 함께 취임식 현장의 분위기를 확인할 수 있는 취임식 영상 기록물과 취임식 전후 준비 상황을 보여주는 대통령 이·취임 행사 관련 협의 사항, 경축 연회 계획 등도 공개됩니다.아울러 현재 대통령기록전시관에서 관람할 수 있는 역대 대통령 취임식 영상 기록과 취임사 전문도 오는 3월까지 대통령기록관 누리집에서 제공해 국민이 언제 어디서나 확인할 수 있도록 할 예정입니다.조상민 대통령기록관장 직무대리는 "이번에 제공되는 취임식 관련 기록물을 통해 대통령 취임식의 준비 과정과 운영 맥락까지 함께 살펴볼 수 있게 됐다"며 "앞으로도 국정 운영 과정이 담긴 다양한 기록물을 지속적으로 발굴해 국민이 쉽게 활용할 수 있도록 하겠다"고 말했습니다.(사진=대통령기록관 제공, 연합뉴스)