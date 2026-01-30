전현직 청와대 비서관 25명 평균자산 27억…인사수석 29억

▲ 조성주 인사수석비서관

전·현직 청와대 비서관 25명의 평균 재산 규모가 약 27억원 수준으로 나타났습니다.정부공직자윤리위원회가 재산을 공개한 고위공직자 중에는 지난해 7∼11월 청와대에 합류한 비서관 25명이 포함됐습니다.이번 공개 대상자 중 최고위직인 조성주 인사수석비서관은 총 28억9천만원의 재산을 신고했습니다.부부가 공동으로 소유한 서울 서초구 아파트 1채와 본인 명의 세종시 주상복합 1채 등 부동산 자산이 18억7천만원이었습니다.자산 규모 1위는 조한상 홍보기획비서관으로 총 95억5천만원을 신고했습니다.조 비서관의 자산은 본인 명의 서울 송파구 잠실동 아파트 1채, 부모 명의 서울 강남구 대치동 아파트 1채와 근린생활시설 2채 등 74억원 상당의 부동산이 대부분을 차지했습니다.2위는 이장형 법무비서관으로 89억9천만원을 신고했습니다.본인과 자녀들 명의 테슬라 주식 2만2천주를 보유 중인데, 신고 가액만 94억6천만원에 이릅니다.다만 15억8천만원의 금융 채무도 있어 총자산 규모는 테슬라 주식 평가액보다 줄어들었습니다.이 비서관은 2020년께 테슬라 주식을 매입했으며 자녀 보유분의 매수자금은 가족 내 사정으로 인해 상속된 것으로 파악됐습니다.이 비서관은 "당시 상속세 등 세금을 모두 납부했다"고 밝혔습니다.김병욱 전 정무비서관이 81억6천만원, 이민주 국정홍보비서관이 65억원, 허은아 국민통합비서관이 45억6천만원을 신고해 뒤를 이었습니다.김 전 비서관은 부부 명의 분당 아파트 1채(12억7천만원)와 장남 명의 강남 아파트 1채(28억원)를, 이민주 비서관은 본인 명의 경기 안양 아파트 1채(7억2천만원)와 배우자 명의 미국 캘리포니아 아파트 1채(14억원)를 신고했습니다.허 비서관은 서울 영등포 여의도동에 부부 명의 아파트 1채(15억6천만원)와 본인 명의 주상복합 1채(6억4천만원), 부모 명의 아파트·다세대주택 등을 보유했습니다.이영수 농림축산비서관은 4억5천만원을 신고해 25명 중 가장 적은 자산을 신고했으며, 윤기천 2부속실장과 임준 보건복지비서관이 4억7천만원씩을 신고했습니다.허위 재산 신고 의혹을 받았으나 무죄가 확정된 김남국 전 디지털소통비서관은 가상자산 12억원을 신고했습니다.김남국 전 비서관이 보유한 가상자산 중에는 자신 또는 노무현 전 대통령의 이름으로 된 코인 등이 있었는데, 김 전 비서관은 과거 논란이 됐을 당시 가상자산 지갑 주소가 노출돼 모르는 사람들이 악의적으로 전송한 것으로 소각이 불가능해 계속 보유 중이라고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)