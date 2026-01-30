뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

김영훈 노동장관 13.1억 신고…청문회 때보다 1억 증가

윤나라 기자
작성 2026.01.30 00:12 수정 2026.01.30 00:14 조회수
김영훈 노동장관 13.1억 신고…청문회 때보다 1억 증가
▲ 김영훈 고용노동부 장관

김영훈 고용노동부 장관이 지난해 7월 인사청문회 때보다 약 1억원 늘어난 재산을 신고했습니다.

정부공직자윤리위원회가 공개한 '2026년 1회 수시재산 등록사항'에 따르면, 김 장관은 본인과 모친, 장남 명의로 13억1천423만원의 재산을 신고했습니다.

신고액은 지난해 7월 인사청문회 때 제출한 내역(12억1천500만원)보다 약 1억원 늘었습니다.

김 장관은 본인 명의로 부산 부산진구 양정동 소재 아파트(3억5천만원·73.74㎡)를 보유하고 있고, 경남 창원 마산합포구에 단독주택(2억1천400만원·135.00㎡)과 토지 3필지(1억3천72만원)도 갖고 있습니다.

보유 차량은 2006년식 재규어(433만원)입니다.

김 장관은 철도 기관사 시절 받은 월급과 퇴직금 등은 모두 예금(4억2천904만원)에 넣어놨습니다.

재산 신고액이 6개월 만에 늘어난 것은 본인 명의 예금이 늘었기 때문입니다.

모친은 경남 창원의 논·밭과 예금(7천634만원)을 합쳐 총 1억5천344만원, 2000년생 아들은 예금 3천270만원을 각각 신고했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
윤나라 기자 사진
윤나라 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지