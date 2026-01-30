정은경 복지부 장관 56억7천만원 신고

▲ 정은경 보건복지부 장관

정은경 보건복지부 장관이 지난해 7월 인사청문회 때보다 약 5천여만원 늘어난 56억7천만원의 재산을 신고했습니다.정부공직자윤리위원회가 관보에 공개한 '2026년 제1회 수시 재산공개등록사항'을 보면 정 장관이 본인과 가족 명의로 보유한 재산은 모두 56억7천만원이었습니다.본인과 배우자 공동명의의 서울 용산구 후암동 아파트가 12억6천만원, 배우자 명의의 강원도 평창 토지가 1억7천만원이었습니다.예금은 총 37억7천만원으로 신고했는데 본인 명의 예금이 약 13억6천만원, 배우자 명의 예금이 19억1천만원, 장남 명의 예금이 3억2천만원이었습니다.본인과 배우자, 두 아들이 보유한 주식은 1억6천만원이었습니다.청문회 당시 5억2천만원에 달했던 배우자의 보유 주식은 비상장주식인 오픈팝닷컴 3천만원 상당으로 줄어들었습니다.정 장관은 취임 전날 '이해충돌 논란'을 빚은 창해에탄올 5천주를 비롯해 배우자가 보유한 상장 주식을 모두 매도했다고 밝힌 바 있습니다.정 장관은 지난해 7월 인사청문회 당시 본인과 가족 명의로 56억1천779만원을 신고했었습니다.임승관 질병관리청장은 총 34억여원의 재산을 신고했습니다.건물은 본인과 배우자 공동명의의 경기도 용인 단독주택, 부모가 보유한 경기도 용인의 아파트 등 약 11억원이었습니다.예금은 본인 명의 7억1천만원, 배우자 명의 6억8천만원 등 본인과 부모, 장남·차남·삼남 명의로 총 15억4천만원가량을 신고했습니다.주식과 채권은 본인과 배우자, 아들들 명의로 7억2천만원가량을 보유한 것으로 나타났습니다.(사진=연합뉴스)