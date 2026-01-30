배경훈 과기부총리 41억…류광준 전 본부장 152억으로 9억↑

▲ 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 올해 재산으로 41억 3천793만 8천 원을 신고했습니다.정부공직자윤리위원회가 관보를 통해 공개한 '2026년 제1회 수시재산등록사항'에 따르면 배 부총리는 본인과 배우자 공동명의의 서울 서초구 아파트 41억 5천만 원과 예금 3억 3천322만 8천 원 등을 보유했습니다.이외에 배 부총리는 은행에 3억 5천만 원의 금융채무가 있다고 신고했습니다.박인규 과학기술혁신본부장은 24억 2천423만 9천 원을 신고했습니다.가족 명의 예금 11억 7천531만 4천 원과 증권 3억 2천482만 4천 원, 배우자 명의 경기도 의왕시 아파트와 충북 음성군 단독 주택, 본인 명의 서울시 종로구 다세대주택 전세권 8억 8천215만 원 등으로 구성됐습니다.유상임 전 과기정통부 장관은 16억 4천436만 4천 원으로 종전 신고 때보다 1억 7천926만 6천 원 늘었습니다.본인과 배우자 명의 건물이 39억 5천194만6천 원으로 4천794만3천 원 늘었고 채무는 28억 3천462만 6천 원으로 7천620만 9천 원 줄었습니다.이창윤 전 1차관은 23억 2천881만 9천 원으로 종전 신고 때보다 2억 9천321만 5천 원 증가했습니다.부부 공동명의 서울시 강남구 아파트가 23억 3천927만 4천 원으로 2억 8천703만 4천 원 늘어난 데 따른 것으로 보입니다.류광준 전 과학기술혁신본부장은 152억 2천150만 7천 원으로 8억 6천67만 7천 원 증가했다. 가족 명의 예금이 27억 6천429만 9천 원으로 6억 원 이상 증가했고 증권이 106억 2천268만 8천 원으로 2억 원 이상 늘었습니다.조해근 전 우정사업본부장은 14억 8천532만 6천 원으로 1억 7천608만 6천 원 증가했습니다.존 리 전 우주항공청 우주항공임무본부장은 49억 5천53만 6천 원으로 5억 4천3만 3천 원 늘었습니다.예금이 35억 2천735만 원으로 3억 7천878만 7천 원 증가했고 증권이 9억 8천436만 4천 원으로 2억 2천643만 원 많아졌습니다.