고위공직 362명 재산공개…노재헌 주중대사 530억여원 최다

▲ 노재헌 주중국대사

정부공직자윤리위원회는 7월 2일부터 11월 1일까지 취임, 승진, 퇴임 등의 신분 변동이 있는 고위공직자 362명의 재산을 공개했습니다.현직자 가운데 가장 재산이 많은 인사는 노재헌 주중국대사였습니다.노 대사는 본인 명의 서울 이태원동과 연희동의 복합건물 및 구기동의 단독주택을 비롯해 건물로 132억여 원을 신고했습니다.여기에 예금(126억 1천800만 원)과 증권(213억 2천200만 원) 등을 더해 본인과 가족들의 명의로 총 530억 4천400만 원을 신고했습니다.이어 이찬진 금융감독원장이 본인 명의 서울 서초구 우면동의 아파트와 성동구 및 중구의 상가 등 29억 5천200만 원 상당의 건물과 310억여 원 규모 예금 등 총 384억 8천800만 원을 신고했습니다.당초 13억 6천여만 원어치 증권도 보유했다고 신고한 이 원장은 취임 이후 국내 상장 주식은 전량 매각했다고 추가 설명했습니다.3위는 김대진 한국예술종합학교 전 총장(현 교수)으로 배우자 명의의 반포동 상가(80억여 원)와 132억 9천여만 원의 예금, 184억 800만 원의 증권을 비롯해 모두 342억 7천700만 원을 신고했습니다.김 전 총장의 재산은 지난해 3월 발표(221억여 원)보다 121억 원가량 늘어난 것으로 저축 및 이자 발생, 주택 재건축, 비상장주식 평가액 상승 등에 따른 것이라고 설명했습니다.이번에 재산을 신고한 현직 장관들 가운데는 언론인 출신으로 네이버의 전신인 NHN 대표와 놀유니버스 공동대표를 지낸 최휘영 문화체육관광부 장관이 238억 7천200만 원을 신고해 최고액이었고, 네이버 대표 출신 한성숙 중소벤처기업부 장관이 221억 1천500만 원으로 뒤를 이었습니다.차관급에서는 김영수 문체부 제1차관 46억 6천800만 원, 최은옥 교육부 차관 31억 4천800만 원, 강윤진 국가보훈부 차관 22억 700만 원, 최동석 인사혁신처장 57억 6천200만 원, 조원철 법제처장 45억 5천800만 원 등이 신고됐습니다.이번에 공개된 청와대 근무 공직자는 비서관급을 중심으로 모두 25명으로, 평균 자산은 27억 원 규모였습니다.퇴직자 가운데 재산이 가장 많은 인사는 변필건 법무부 전 기획조정실장으로 종전보다 17억여 원 늘어난 495억 3천700만 원을 신고했습니다.이어 유인촌 전 문화체육관광부 장관이 6억여 원 늘어난 183억 7천700만 원, 류광준 전 과학기술정보통신부 과학기술혁신본부장이 8억 6천여만 원 증가한 152억 2천100만 원을 신고했습니다.공직자 재산공개는 보통 매달 말께 이뤄져 왔지만 지난해 9월 국가정보자원관리원 화재에 따른 시스템 마비로 신고 기간이 연장되면서 이번에는 약 4개월 만에 재산 공개가 이뤄졌습니다.