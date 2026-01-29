오세훈 "장동혁 즉각 물러나야…당을 자멸의 길로 몰아넣어"

▲ 오세훈 서울시장이 29일 서울 마포구 케이터틀에서 열린 '서울 사회복지 신년인사회'에서 신년 인사하고 있다

오세훈 서울시장은 국민의힘 장동혁 대표가 '당원 게시판 사건'과 관련해 한동훈 전 대표를 제명한 데 대해 "장 대표가 기어이 당을 자멸의 길로 몰아 넣었다"며 "즉각 물러나야 한다"고 사퇴를 촉구했습니다.오 시장은 오늘(29일) 오후 페이스북에 올린 글을 통해 "국민의힘이 하나 돼 당당히 다시 일어서기를 간절히 바라고 있는 국민들의 마지막 바람마저 짓밟고 극단적인 선택을 했다"며 "장 대표는 국민의힘을 이끌 자격이 없다. 당 대표 자리에서 물러나 그 책임을 져야 할 것"이라고 강하게 비판했습니다.오 시장은 글에서 한 전 대표의 제명에 대해 "국민께 사랑을 받고자 하는 정당이라면 결코 있을 수 없는 결정"이라며 "오늘의 이 결정은 결국 당 대표 개인과 홍위병 세력을 위한 사당화라고밖에 볼 수 없다"고 주장했습니다.그러면서 "국민들 보시기에 얼마나 한심한 정당인가"라며 "우리 당은 지금 국민의 외면을 넘어 혐오의 대상이 되고 있다"고 지적했습니다.이어 "거대 권력에 맞서 싸울 수 있는 야당의 유일한 힘은 국민이 주시는 명분에서 나온다"며 "우리 당 스스로 고립되어 무너지는 모습을 보이면서 무슨 명분으로 국민들의 선택을 바랄 수 있는가"라고 반문했습니다.오 시장은 "절망하는 국민과 지지자들의 마음을 단단히 세우고 힘차게 미래로 향해 나아가야 할 때, 장 대표는 우리 당의 날개를 꺾어버리는 처참한 결정을 했다"고 거듭 비판했습니다.오 시장은 장 대표가 "절체절명 위기 속 대한민국의 제1야당의 대표 자리에 있을 자격이 없다"며, 장 대표가 사퇴해야 다시 시작할 수 있다고 거듭 사퇴를 촉구했습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)