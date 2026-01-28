뉴스
오세훈, 국민의힘에 "뺄셈 정치, 모두가 패하는 길"

윤나라 기자
작성 2026.01.28 14:48
오세훈, 국민의힘에 "뺄셈 정치, 모두가 패하는 길"
▲ 오세훈 서울시장

오세훈 서울시장은 '당원 게시판 사태'로 국민의힘 한동훈 전 대표에 대한 제명을 논의하는 당 지도부를 향해 "특정인을 찍어내듯 제명하고, 뺄셈의 정치를 강행하는 것은 모두가 패배하는 길"이라고 우려를 표했습니다.

오 시장은 페이스북에 올린 '나라와 국민을 생각한다면 오늘이라도 만나십시오'란 제목의 글에서 이같이 밝혔습니다.

오 시장은 "우려되는 것은 이대로 가면 앞으로도 국민의힘에 기대할 것이 없다는 냉정한 민심의 목소리"라며 "정권까지 내어주고, 그것으로도 모자라 스스로 분열하겠다는 당이 무슨 면목으로 국민의 선택을 바랄 수 있겠는가"라고 반문했습니다.

이어 장동혁 대표와 한 전 대표를 향해 "당을 이끌었던, 또 이끌고 계시는 두 분이 오늘이라도 만나 승리와 미래에 대해 열린 마음으로 터놓고 얘기하시기를 진심으로 바란다"며 "각자를 잠시 내려놓고 통합의 길을 찾는 큰 정치, 국민이 바라는 정치를 보여드리기 위해 용기 내 결단해달라"고 촉구했습니다.

(사진=연합뉴스)

