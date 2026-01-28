서울 자동차 줄었지만 친환경차는 증가…전기차 10만 대 돌파

▲ 서울 종로구 한 주차장 전기차 충전시설

작년 서울의 자동차 누적 등록 대수는 전국 시도 중 유일하게 3년 연속 감소했으나 친환경 자동차는 증가한 것으로 나타났습니다.서울시는 작년 말 기준으로 국토교통부 자동차관리정보시스템 자료와 행정안전부 주민등록인구통계를 분석한 결과 "친환경 자동차가 자동차 수요 변화의 중심에 있음이 확인됐다"고 밝혔습니다.이에 따르면 서울 자동차 등록 대수는 315만 8천598대로 전년 대비 1만 8천335대(0.58%) 줄었습니다.전국 등록 대수가 2천651만 4천873대로 21만 6천954대(0.82%) 늘어난 것과 대비됩니다.서울의 인구 대비 자동차 보유 대수는 2.94명당 1대로 전국에서 가장 적었는데, 전국 평균은 1.93명당 1대이며 부산 2.05명당 1대, 경기 2.04명당 1대, 대전 1.93명당 1대, 세종 1.91명당 1대 순으로 대중교통 편의성이 높을수록 자동차 보유 대수가 적었습니다.자치구별로는 강남구가 25만 1천807대로 가장 많았고, 상위 5개 자치구(강남·송파·강서·서초·강동)가 전체의 32.94%를 차지했습니다.인구당 자동차 보유 대수 역시 강남구가 2.21명당 1대로 가장 많았으며 가장 적은 곳은 관악구로 4.12명당 1대였습니다.서울의 전체 자동차가 줄어드는 가운데 친환경차(수소·전기·하이브리드) 등록 대수는 작년 말 기준 42만 4천568대로 전년 대비 7만4천429대(21.26%) 증가했습니다.특히 전기차는 10만 대를 돌파했습니다.친환경차와 달리 경유차는 최근 계속 줄었습니다.경유차의 전년 대비 전체 등록 대수 감소 비율은 2021년 2.12%, 2022년 2.53%, 2023년 4.62%, 2024년 5.88%, 2025년 6.46%였습니다.서울에 등록된 외국산 차량은 증가 추세입니다.외국산 차는 작년 말 기준 전체 자동차의 22.58%(71만 3천108대)였고, 특히 외국산 승용차는 전체 승용차의 25.31%였습니다.외국산 자동차 등록 상위 5개 자치구는 강남구(10만 7천67대·15.01%), 서초구(7만 182대·9.84%), 송파구(6만 4천706대·9.07%), 강서구(3만 5천389대·4.96%), 강동구(3만 4천488대·4.84%) 순이었습니다.연령별로는 50대까지 전년 대비 등록 대수가 감소했고, 60대 이상은 전년 대비 증가했습니다.특히 40대는 2021년 대비 4.34% 줄었고, 70대는 2021년 대비 18.01%로 가장 많이 늘었습니다.여장권 서울시 교통실장은 "통계를 반영해 자동차 수요관리, 대중교통 강화, 친환경 인프라 확충 등 교통안전 대책을 강화하고 지속적인 모니터링을 통해 변화하는 수요에 신속히 대응하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)