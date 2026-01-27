[D리포트] 대통령 기록물 5만여 건 공개…'황장엽 망명 친서'도

'황장엽 북한 노동당 전 비서 일행이 북경 주재 한국 대사관에 망명을 신청한 사건과 관련해 중국 정부에 심심한 사의를 표한다' 김영삼 전 대통령이 1997년 3월 19일 장쩌민 전 중국 국가주석에게 보낸 서한이 처음 공개됐습니다.



그해 2월 12일 황 전 비서가 베이징 우리 대사관에 망명을 신청했는데 당시 중국은 북한의 거센 반발에도 황 전 비서의 필리핀 출국을 허가했고, 황 전 비서는 필리핀을 경유해 그해 4월 한국에 도착했습니다.



이에 대해 김 전 대통령은 중국의 협조와 배려로 출국이 주선됐다며 장 전 주석에게 감사의 뜻을 밝힌 겁니다.



김 전 대통령은 "여러 측면에서 미묘한 이번 사건의 해결 과정에서 양국은 상호 입장을 존중하며 긴밀히 협력해 왔다"며 "이 같은 자세는 앞으로 양국 관계 발전에 좋은 밑거름이 될 것으로 확신한다"고 적었습니다.



행정안전부 대통령기록관은 김 전 대통령의 서한을 비롯해 국가 안보와 정책 보안 등을 이유로 비공개로 관리해 온 대통령기록물 5만 4천여 건을 공개로 전환한다고 밝혔습니다.



이번에 공개되는 기록물에는 김영삼·이명박·박근혜 정부 시기에 생산된 주요 기록물이 포함됐습니다.



공개 대상에는 정상 간의 긴밀한 대화가 담긴 외교 서한과 국가 주요 정책 결정 과정을 보여주는 보고 자료 등이 다수 포함돼 역사적 가치가 높다는 평가입니다.



정책 분야에서는 이명박 정부의 '국가상징거리 조성계획', 박근혜 정부의 '대통령직 인수위원회 업무보고' 등 국가 운영의 기틀을 마련하는 과정이 담긴 핵심 보고·회의 자료가 공개 대상에 포함됐습니다.



대통령기록관은 "이번에 공개되는 대통령기록물은 과거 정상 간의 대화와 주요 정책 결정 과정을 이해하는 데 결정적인 도움이 될 것"이라고 의미를 부여했습니다.



공개 전환된 기록물 목록은 내일부터 대통령기록관 누리집을 통해 확인할 수 있습니다.



(취재 : 윤나라, 영상편집 : 정성훈, 제작 : 디지털뉴스부)