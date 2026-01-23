뉴스
김 총리, 미국 도착…첫날 미 의원들 만나고 청년 문화행사 참석

윤나라 기자
작성 2026.01.23
김 총리, 미국 도착…첫날 미 의원들 만나고 청년 문화행사 참석
▲ 2박 5일 일정으로 미국 워싱턴DC와 뉴욕을 방문하는 김민석 국무총리가 22일 인천국제공항을 통해 출국하고 있다.

김민석 국무총리가 22일(현지시간) 미국 워싱턴DC에 도착, 방미 일정을 시작했습니다.

김 총리는 이날 오전 워싱턴DC 인근의 덜레스 국제공항을 통해 미국에 입국했습니다.

김 총리의 취임 이후 첫 외국 출장으로 특히 1987년 민주화 이후 국무총리가 단독으로 미국을 찾은 것은 이번이 처음입니다.

김 총리는 이번 방미 기간 미국의 2인자인 JD 밴스 부통령과 만나는 일정을 조율하고 있어 주목됩니다.

밴스 부통령과의 만남에서는 도널드 트럼프 미 행정부가 반도체 관세 부과를 예고하는 등 글로벌 통상 압박을 지속하는 상황에서 한국 정부의 입장을 전달하고 한미 간 다양한 현안을 논의할 것으로 예상됩니다.

김 총리는 방미 첫날 일정으로 미 연방 하원의원들과 만날 것으로 알려졌습니다.

또한 워싱턴DC의 한국문화원에서 청년들과 함께하는 문화행사에 참석하고, 워싱턴DC 지역 동포들과 간담회를 할 것으로 전해졌습니다.

김 총리는 워싱턴DC에 이어 뉴욕을 방문한 뒤 한국시간으로 26일 오전 귀국합니다.

(사진=국무총리실 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
윤나라 기자
윤나라 기자페이지 바로가기
