김 총리, 미국 도착…첫날 미 의원들 만나고 청년 문화행사 참석

▲ 2박 5일 일정으로 미국 워싱턴DC와 뉴욕을 방문하는 김민석 국무총리가 22일 인천국제공항을 통해 출국하고 있다.

김민석 국무총리가 22일(현지시간) 미국 워싱턴DC에 도착, 방미 일정을 시작했습니다.김 총리는 이날 오전 워싱턴DC 인근의 덜레스 국제공항을 통해 미국에 입국했습니다.김 총리의 취임 이후 첫 외국 출장으로 특히 1987년 민주화 이후 국무총리가 단독으로 미국을 찾은 것은 이번이 처음입니다.김 총리는 이번 방미 기간 미국의 2인자인 JD 밴스 부통령과 만나는 일정을 조율하고 있어 주목됩니다.밴스 부통령과의 만남에서는 도널드 트럼프 미 행정부가 반도체 관세 부과를 예고하는 등 글로벌 통상 압박을 지속하는 상황에서 한국 정부의 입장을 전달하고 한미 간 다양한 현안을 논의할 것으로 예상됩니다.김 총리는 방미 첫날 일정으로 미 연방 하원의원들과 만날 것으로 알려졌습니다.또한 워싱턴DC의 한국문화원에서 청년들과 함께하는 문화행사에 참석하고, 워싱턴DC 지역 동포들과 간담회를 할 것으로 전해졌습니다.김 총리는 워싱턴DC에 이어 뉴욕을 방문한 뒤 한국시간으로 26일 오전 귀국합니다.(사진=국무총리실 제공, 연합뉴스)