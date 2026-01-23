"영구적 그린란드 접근권 확보"…"주권은 레드라인"

<앵커>



트럼프 미국 대통령이 그린란드에 대한 전면적 접근권을 확보하기 위한 협상을 진행 중이라고 밝혔습니다. '소유'하겠다는 표현에서 조금 바뀐 것인데, 덴마크와 그린란드는 영토 주권은 타협할 수 없는 '레드라인'이라고 명확하게 밝혔습니다.



윤나라 기자입니다.



<기자>



도널드 트럼프 미국 대통령이 현지시간 어제(22일) 다보스포럼이 열린 스위스 다보스에서 언론 인터뷰를 통해 덴마크령 그린란드에 대한 영구적·전면적 접근권을 갖기 위한 협상을 유럽과 진행 중이라고 밝혔습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 우리는 원하는 모든 것을 가질 것이고, 원하는 모든 것을 대가 없이 얻을 것입니다.]



트럼프 대통령은 "우리가 원하는 모든 군사적 접근권을 갖게 될 것"이라며 골든돔을 건설하고 있다는 사실을 언급했습니다.



미국이 차세대 방공망인 골든돔을 비롯한 군사 시설들을 그린란드에 배치하며, 이 같은 접근권을 갖는 데 어떠한 대가도 치르지 않는 방향으로 협상 중이라는 의미로 해석됩니다.



앨리슨 하트 나토 대변인은 미국과의 이번 협상이 그린란드에서 "러시아와 중국이 결코 발판을 확보하지 못하도록 보장하는 것"을 목표로 한다는 입장을 전했습니다.



트럼프 대통령이 그동안 큰 파장을 부른 무력과 관세를 통한 그린란드 소유권 확보 시도에서 선회하려는 것인지 여부가 주목되는 가운데, 덴마크와 그린란드는 모두 영토 주권을 협상의 레드라인으로 내걸었습니다.



메테 프레데릭센 덴마크 총리는 "안보 경제 등 모든 것을 정치적으로 협상할 수 있지만 주권은 협상할 수 없다"고 선을 그었습니다.



그러면서 "영토 보전을 존중한다는 전제로 골든돔을 포함한 북극 지역 안보를 어떻게 강화할 수 있을지 동맹국들과 건설적 대화를 계속하겠다"고 덧붙였습니다.



(영상편집 : 김병직)