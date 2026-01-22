호주서 시드니 유대인 테러 추모일에도 총격사건…3명 사망

▲ 시드니 유대인 테러 추모일 총격사건

호주에서 22일(현지시간) 시드니 총격 테러 희생자들을 애도하는 추모의 날 행사가 전국적으로 열린 가운데 총격 사건이 또 발생해 3명이 숨졌습니다.이날 오후 호주 남동부 뉴사우스웨일스(NSW)주의 레이크 카젤리고 마을에서 총격 사건이 벌어져 여성 2명·남성 1명 등 3명이 사망했다고 현지 경찰이 밝혔습니다.또 다른 남성 1명은 중상을 입었지만 생명에는 지장이 없는 상태로 병원으로 이송됐는데, 피해자들은 남녀 커플 두 쌍으로 알려졌습니다.현지 매체 시드니모닝헤럴드는 총격범 1명이 장총을 소지한 채 마을에 숨어 있으며, 이번 사건은 가정 폭력과 관련된 것으로 추정된다고 전했습니다.경찰은 범인이 차량을 이용해 도주한 것으로 보고 중무장한 병력을 현장 일대에 투입, 범인 수색에 나섰습니다.또 소셜미디어에 "현재 레이크 카젤리고에서 경찰 작전이 진행 중"이라면서 "시민들은 해당 지역을 피하고, 지역 주민들은 실내에 머물러 줄 것을 당부한다"고 밝혔습니다.지난달 14일 15명이 숨진 시드니 유대인 축제 총격 테러로부터 한 달여 만에 다시 총격 사건으로 여럿이 사망하면서 현지에서 총기 범죄에 대한 우려가 한층 커질 것으로 보입니다.(사진=7뉴스 홈페이지 캡처, AP, 연합뉴스)