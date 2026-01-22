쿠팡 미 투자사들 "한국 정부가 차별적 대우" 미국 정부에 조사 요청

쿠팡의 미국 투자사 2곳이 한국 정부가 쿠팡에 대해 차별적인 대우를 하고 있다며 미국 정부에 조사와 조치를 요청하는 청원을 제기했다고 로이터 통신이 보도했습니다.



앞서 지난해 쿠팡에서는 약 3천370만 건의 개인정보가 무단으로 노출되는 초유의 보안 사고가 일어나 우리 정부가 전문가들과 함께 조사를 진행 중입니다.



로이터에 따르면 투자사 그린옥스와 알티미터는 미 무역대표부(USTR)에 한국 정부의 쿠팡 관련 조치를 조사하고, 관세 및 기타 제재를 포함한 적절한 무역 구제 조치를 해달라고 요청했다고 밝혔습니다.



또 이들 투자사는 한미 자유무역협정(FTA)에 따라 한국 정부를 상대로도 중재 신청을 제기했다고 로이터는 전했습니다.



이들은 쿠팡의 개인정보 유출 사고 이후 한국 당국이 쿠팡을 겨냥한 캠페인을 벌이고 있으며, 이 때문에 투자자들이 수십억 달러의 손실을 봤다고 주장했습니다.



쿠팡이 작년 11월 30일 개인정보 유출 사실을 공개한 이후 뉴욕증시에서 쿠팡 주가는 약 27% 하락했습니다.



쿠팡에 투자한 '큰손'인 이들 투자사는 쿠팡의 개인정보 유출 사태에 대한 한국 당국의 대응이 일반적인 규제 집행 수준을 넘어섰다고 주장했습니다.



한국 정부가 쿠팡 사업을 마비시키기 위해 개인정보 유출과 관련성이 적은 노동, 금융, 관세 분야까지 정부 차원으로 전방위적인 대응을 시작했다는 게 이들 주장입니다.



그린옥스 측 대리인인 법무법인 커빙턴의 관계자는 "우리의 주요 우려 사항은 정부 대응의 규모와 속도이며, 이 같은 대응은 상당한 손실과 투자 가치에 대한 위협으로 이어졌다"고 말했습니다.



투자사들은 한국 정부의 차별적 행위를 중단하고, 한국 내 미국 기업들을 위한 공정하고 예측 가능한 사업 환경이 복원되도록 하겠다는 입장입니다.



이 같은 투자사들의 움직임을 두고 로이터는 "미국 무역법과 국제 협정을 동원해 한국 당국의 조치에 도전하고 있다"며 "기업 간 분쟁을 정부 간 무역 이슈로 고조시킬 수 있다"고 풀이했습니다.



한국 정부를 상대로 제기하는 중재 신청은 본격적인 중재 절차에 착수하기 전 90일간의 '냉각 기간'이 있고, 이와 별도로 USTR은 공식 조사 착수 여부 결정에 최대 45일이 걸립니다.



USTR 조사가 시작되면 공청회와 공공 의견 수렴 등을 거쳐 한국산 상품 서비스에 대한 관세 부과 등 미국의 보복 조치로 이어질 가능성이 있다고 로이터는 설명했습니다.



쿠팡은 한국 법인의 지분 100%를 미국에 상장된 모회사 쿠팡 아이엔씨(Inc.)가 소유하고 있습니다.



최근 제이미슨 그리어 USTR 대표 및 미국 의원들을 만나기 위해 미국 워싱턴DC를 방문한 여한구 산업통상부 통상교섭본부장은 당시 "(한국 정부가) 미국의 특정 기업(쿠팡)을 타깃하거나 차별적으로 대하는 게 아니다"라고 강조했습니다.



이어 "본질적으로 쿠팡에서의 대규모 정보 유출과 그 이후 대처가 미흡한 부분이 문제의 핵심"이라며 "그 과정에서 비(非)차별적으로 공정하게 하고 있기 때문에, 그런 부분은 통상이나 외교 이슈와 철저히 분리 대응하는 게 필요하다"고 말했습니다.