작년 한국 경제 성장률 1% 턱걸이…건설투자 부진 등에 4분기 -0.3%

▲ 건설현장

지난해 한국 경제가 건설·설비투자 등 내수 부진 속에 1% 성장했습니다.작년 11월 한국은행이 내놓은 전망치(1.0%)에 부합하지만, 전년(2.0%)의 절반 수준인 데다가 1.8% 안팎으로 추정되는 잠재성장률에도 크게 못 미치는 수준입니다.한국은행은 2025년 4분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률이 -0.3%로 집계됐다고 오늘 밝혔습니다.분기 성장률은 2024년 1분기 1.2%를 찍은 뒤 2분기엔 -0.2%까지 추락했다가, 3분기(0.1%)와 4분기(0.1%) 정체를 거쳐 작년 1분기(-0.2%) 다시 뒷걸음쳤습니다.이후 2분기(0.7%) 반등에 성공한 뒤 3분기(1.3%) '깜짝 성장'했지만 4분기 다시 역(-)성장을 기록했습니다.4분기 성장률은 한은이 두 달 전 제시한 예상치(0.2%)보다 0.5%p나 낮으며, 2022년 4분기(-0.4%) 이후 3년 만에 가장 낮은 기록입니다.한은은 3분기 높은 성장률에 따른 기저효과와 건설투자 침체 등을 4분기 성장률 하락의 원인으로 설명했습니다.그러나 예상치와 격차가 크다는 점에서 애초 한은의 전망이 지나치게 낙관적이었다는 지적이 나올 것으로 보입니다.지난해 4분기 성장률을 부문별로 보면, 민간 소비는 승용차 등 재화 부문 감소 속에도 의료 등 서비스를 중심으로 3분기보다 0.3% 늘었습니다.정부 소비도 건강보험 급여비 위주로 0.6% 증가했습니다.하지만 건설투자가 건물·토목 건설이 모두 부진한 가운데 3.9%나 감소했고, 설비투자 역시 자동차 등 운송장비 중심으로 1.8% 뒷걸음쳤습니다.수출은 자동차·기계·장비 등이 줄어 2.1% 위축됐고, 수입도 천연가스·자동차 위주로 1.7% 감소했습니다.4분기 성장률 기여도를 보면, 내수와 순 수출(수출-수입)이 각 -0.1%p, -0.2%p로 집계됐습니다.그만큼 성장률을 끌어내렸다는 뜻입니다.특히 내수 기여도가 직전 3분기(1.2%p)와 비교해 1.3%p나 급락했습니다.내수 중에서도 건설투자와 설비투자가 각 0.5%p, 0.2%p 성장률을 깎았습니다.반대로 민간 소비와 정부 소비는 0.1%p씩 성장에 기여했습니다.업종별로는 운송장비·기계·장비 등의 부진으로 제조업이 1.5% 감소했고, 전기업 위주로 전기·가스·수도업도 9.2% 급감했습니다.건설업 역시 5% 위축됐습니다.그나마 농림어업(4.6%)과 서비스업(0.6%)은 증가했습니다.작년 4분기 실질 국내총소득(GDI) 증가율은 0.8%로 실질 GDP 성장률(-0.3%)을 웃돌았습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)