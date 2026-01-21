한강에 피클볼장 생긴다…지하철역사 운동 공간도 확대

▲ 지난해 6월 1일 서울 광진구 뚝섬한강공원에서 열린 '제2회 쉬엄쉬엄 한강 3종 축제'에서 시민들이 수영을 하고 있다.

올해 서울 한강에 피클볼장과 사계절 이용 가능한 수영장이 생기고, 지하철 역사 내 시민 누구나 운동할 수 있는 '펀스테이션'이 14곳으로 늘어납니다.서울시는 오늘(21일) 2일 차 신년업무보고를 통해 이 같은 사업 계획을 밝혔습니다.오늘 보고는 미래한강본부, 문화본부, 관광체육국, 디자인정책관을 대상으로 진행됐습니다.한강을 핵심축으로 문화·디자인·관광 정책을 유기적으로 연결해 서울의 브랜드 가치와 매력을 높이는 데 초점을 맞췄습니다.미래한강본부는 뚝섬 자벌레를 체험형 복합문화공간 '한강플플'로 업그레이드해 한강버스와 연계한 핵심 문화 거점으로 기능을 확장합니다.한강변에 사계절 이용할 수 있는 수영장과 피클볼장, 헬스장 등 생활체육 인프라도 확충할 예정입니다.또한 한강버스 운행을 본격화하면서 안전 인프라 정비와 편의시설 확충에 힘쓴다는 계획입니다.문화본부는 시민 일상을 스며드는 고품격 문화예술 향유 기회를 넓히는 데 집중합니다.문화소외지역인 강북권과 서남권에 제2세종문화회관을 비롯해 시립도서관, 미술관 등 문화인프라를 확충합니다.여의도·뚝섬 등 한강을 무대로 한 '스테이지 한강' 공연, 도심·고궁·박물관에서 진행되는 '야외 오페라'와 '퇴근길 콘서트' 등을 포함해 양질의 예술공연을 연간 3천700회 확대 운영할 계획입니다.시민 호응이 높은 서울야외도서관은 책 투어를 연계한 체험형 프로그램 등으로 한 단계 진화합니다.또 서울청년문화패스 지원 대상을 지난해 3만 명에서 5만 명으로 늘립니다.관광체육국은 서울스프링페스타, 쉬엄쉬엄 한강 3종축제, 어텀페스타, 윈터페스타 등 사계절 내내 즐길 수 있는 다양한 축제를 개최합니다.아울러 '더건강한 서울 9988' 실현을 위해 서울 전역을 하나의 운동장으로 만드는 '운세권' 프로젝트를 본격 가동합니다.현재 여의나루역 러너스테이션 등 4개 역사에 조성된 운동테마 펀스테이션을 10곳으로 늘리고, 잠실·뚝섬 한강버스 선착장에는 자전거 이용자 전용 라운지 '한강 자전거장'을 만듭니다.어르신 건강증진을 위한 '실내외 파크골프장'을 서울 전역으로 확충하고 학교체육시설을 개방해 지역주민 운동 공간도 확대합니다.디자인정책관은 시민 일상에 공공디자인을 접목해 디자인 가치 체감도를 높이는 데 주력합니다.청계천 야간경관 개선, 남산 360도 전망대 설치, 4대 지천 및 한강공원 공공디자인 접목 등의 사업을 추진할 계획입니다.뚝섬 한강공원에 특화조명을 설치하고 옥수 선착장 일대에는 '빛의 호수'를 구현하는 등 수변 경관도 개선합니다.이밖에 디자인기업의 경영 리스크를 줄이고자 지자체 최초로 '디자인기업 안심보험'을 도입하고, 디자인산업 활력 제고를 위해 '서울디자인상'을 제정합니다.오세훈 시장은 "한강에서 시작된 도시공간의 변화가 문화·관광·디자인 콘텐츠와 유기적으로 결합할 때 서울의 매력이 더욱 단단해진다"며 "속도감 있게 정책을 추진해 서울을 '세계인이 찾고, 시민이 머무르며, 일상이 풍요로운 도시'로 완성해 나가겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)