서울 고액 체납 1천566억 원, '38세금징수과'가 쫓는다

▲ 2025년 체납 징수활동 현장 모습

서울시는 '38세금징수과'를 투입해 1천만 원 이상 고액 체납자 1천833명을 대상으로 강도 높은 징수에 들어간다고 밝혔습니다.서울시는 25개 자치구에서 작년 신규 발생한 고액 체납 세금 1천566억 원에 대한 징수권을 이관받아 체납자 재산·가족 등에 대한 조사를 마쳤습니다.이어 지난 16일 체납자 전원에게 안내문을 발송해 체납 세금을 납부하지 않으면 부동산·자동차·금융재산·가상자산·회원권 등 처분 가능한 모든 재산에 압류·공매·추심과 출국금지, 공공기록정보 제공 등 행정 제재가 이뤄진다는 사실을 통보했습니다.이번에 이관된 체납 중 개인 최고액은 지방소득세 33억 원으로, 건축자재 도소매업 법인 대표로 재직했고 사기죄로 구속수감된 전력이 있는 강서구 거주 38세 정 모 씨입니다.법인 중 체납액이 가장 높은 곳은 2007년 설립돼 주택신축판매업을 영위하는 서초구 소재 법인으로 주택건설용 토지를 취득하고도 3년 이내 착공하지 않아 부과된 취득세 76억 원을 체납하고 있습니다.시는 향후 적극적인 재산 압류와 관허사업 제한 등 행정제재를 과감히 추진하고 자치구, 관세청, 경찰청을 비롯한 관계기관과 협력해 가택수색, 체납 차량 단속, 가상자산 추적, 명단공개 등 강한 수단을 동원한다는 방침입니다.아울러 작년 신규 체납액 중 68.4%를 차지하는 1억 원 이상 고액 체납자 276명(1천71억 원)에 대해 집중 관리체계를 구축하고, 현장 조사·수색 등 철저한 추적을 통해 징수할 예정입니다.오세우 서울시 38세금징수과장은 "성실하게 세금을 납부하는 대다수 시민의 권리를 보호하기 위해 고의로 회피하는 체납자에 대해서는 역량을 총집결, 끝까지 추적해 반드시 징수할 것"이라고 말했습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)