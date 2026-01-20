[단독] "'1억' 선거 후 가을에 반환"…"이래야 편하게 봐"

<앵커>김경 서울시의원은 문제의 1억 원을 돌려받은 시점이 2022년 가을쯤이라고 경찰에 진술한 걸로 확인됐습니다. 돈이 건네진 지 반년 넘게 지났고, 선거는 이미 끝났을 때입니다. 이는 공천 전에 돈을 받았단 사실을 알고 즉시 반환을 지시했다는 강선우 의원의 주장과는 다른 내용입니다.이어서 안희재 기자가 단독 취재했습니다.<기자>2022년 지방선거 당시 민주당 공천관리위원이던 강선우 의원과 간사였던 김병기 의원 간 대화 녹취는 김경 서울시의원이 단수공천되기 하루 전인 2022년 4월 21일에 이뤄졌습니다.[김병기/민주당 의원·당시 서울시당 공관위 간사 (2022년 4월 21일) : 1억 이렇게 뭐 그 돈을 갖다가 받은 걸 ○○○ 지금 사무국장이 그러니까 보관하고 있었다는 거 아닙니까?][강선우/민주당 의원·당시 서울시당 공관위원 (2022년 4월 21일) : 정말 그냥 아무 생각이 없었던 거죠, 정말.]강 의원은 이 녹취가 공개된 뒤 SNS를 통해 문제의 돈을 받았다고 보고받은 지 하루 만에 김병기 의원에게 보고했고 누차에 걸쳐 반환을 지시해 반환됐음을 확인했다고 해명했습니다.적어도 4월 20일엔 돈이 건네진 사실을 인지했고, 그 직후 돈을 돌려줬다는 취지입니다.하지만, 경찰이 파악한 1억 원의 반환 시점은 그해 가을이었습니다.경찰은 김 시의원으로부터 강 의원의 당시 보좌관인 남 모 씨가 가을에 자신을 식사 자리에 불러내 돈을 돌려줬다는 진술을 확보한 걸로 파악됐습니다.SBS 취재 결과, 김 시의원은 당시 '이미 끝난 일인데, 이러지 마시라'며 마다했는데, 남 씨가 '이렇게 해야 편하게 만날 수 있다'는 취지로 말하며 돈을 돌려줬다고 진술한 걸로 확인됐습니다.경찰은 또, 하얏트호텔에서 1억 원이 건네진 시점이 지방선거를 앞둔 겨울이었다는 진술도 확보한 만큼, 최소 8개월이 지난 시점에 돈이 반환됐을 가능성이 있다고 보고 있습니다.경찰은 불법임을 알고 있었던 강 의원 측이 뒤늦게 수습에 나선 건 아닌지 의심하고 있습니다.경찰은 강 의원을 상대로 1억 원 반환을 지시한 시점과 경위 등을 캐묻고 있는 걸로 알려졌습니다.(영상취재 : 배문산, 영상편집 : 최혜란, 디자인 : 이종정·최진회·제갈찬)