[단독] "'김경 1억' 전세금으로 썼다…강선우, 고마워해"

지난 2022년 지방선거 공천헌금 의혹의 핵심 피의자인 강선우 의원이 오늘(20일) 처음으로 경찰에 소환됐습니다. 강 의원은 국민께 죄송하다면서 이렇게 말했습니다.



[강선우/의원 : 있는 그대로, 사실대로, 성실하게 조사에 임할 것입니다. 저는 제 삶에 원칙이 있고, 그 원칙을 지키는 삶을 살아왔습니다.]



정말 원칙을 지켜온 게 맞는지, 오늘 8시 뉴스는 저희가 단독 취재한 내용부터 전해드리겠습니다. 강선우 의원이 김경 서울시의원으로부터 받은 1억 원을 '전세자금'으로 썼다는 진술을 경찰이 확보한 걸로 확인됐습니다.



먼저, 배성재 기자의 단독 보도입니다.



경찰은 최근 지난 2022년 지방선거 당시 강선우 의원의 보좌관이자 지역 사무국장이었던 남 모 씨로부터 김경 서울시의원이 건넨 1억 원 사용처에 대한 의미 있는 진술을 확보했습니다.



SBS 취재 결과, 남 씨는 경찰 조사에서 "강 의원이 지방선거를 앞두고 받은 1억 원을 전셋집을 구하는 자금으로 썼다"고 말한 걸로 확인됐습니다.



강 의원은 앞서 "어떠한 돈도 받은 적이 없고, 남 씨의 보고를 받기 전에는 관련 사실을 전혀 알지 못했다"며, "알게 된 뒤 여러 차례 반환을 지시해 반환된 걸 확인했다"고 해명해 왔는데, 완전히 배치되는 내용입니다.



경찰은 문제의 1억 원이 건너간 이후 남 씨가 김 시의원에게 "전셋집을 얻는 데 사용했고 강 의원님이 많이 고마워했다"고 말한 정황도 파악한 걸로 확인됐습니다.



남 씨는 그동안 당시 세 사람이 함께 만난 건 인정하면서도, 자신은 돈이 전달된 건 몰랐다고 주장해 왔는데, 지난 주말 조사에서 진술 변화가 있었던 걸로 알려졌습니다.



경찰이 김경 시의원 진술 등을 토대로 전세자금 출처를 추궁한 끝에, 남 씨는 "돈을 주고받았다는 사실을 알고 있었다"고 진술한 걸로 전해졌습니다.



돈이 오간 시점에 강 의원을 지근거리에서 보좌했던 남 씨가 1억 원을 받은 사실을 인정하고 개인적인 용도로 사용했다고 진술한 상황에서 경찰에 출석한 강 의원이 이에 대해 어떤 진술을 내놓을지 주목됩니다.



SBS는 해명을 듣기 위해 강 의원 측에 여러 차례 전화하고 메시지를 남겼지만 연락이 닿지 않았습니다.



