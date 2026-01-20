뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"가족 운영 회사에 수백억 특혜 의혹"…감사 착수

윤나라 기자
작성 2026.01.20 00:34 조회수
PIP 닫기
<앵커>

'공천헌금'을 건넸다는 혐의를 받는 김경 서울시의원이 지위를 이용해서 자신의 가족이 관련된 회사에 수백억 원대의 특혜를 줬다는 의혹이 제기됐습니다. 서울시는 즉시 감사에 착수했습니다.

보도에 윤나라 기자입니다.

<기자>

지난 2023년 서울주택도시개발공사, SH가 매입해 임대주택으로 활용하고 있는 서울 천호동의 한 건물입니다.

당시 김경 시의원 남동생이 대표였던 회사인 A사는 이곳을 포함해 건물 2채를 지은 뒤 SH에 282억 원대에 매각한 것으로 알려졌습니다.

SH는 이 건물이 지어지기도 전에 A사와 매입 계약을 맺은 것으로 전해졌는데 당시 김 시의원은 임대주택 건설 등 SH의 사업 계획과 예산을 심의하는 서울시의회 도시계획관리위원이었습니다.

지난해 6월 서울시 산하 서울공예박물관에서 4천700여만 원에 공예교육사업을 수의계약으로 따낸 업체도 김경 남동생이 운영진에 있는 또 다른 회사입니다.

당시 김 시의원은 공예박물관을 감독하는 시의회 문체위원장이었습니다.

지난 2019년 김 시의원 여동생 회사도 2천300만 원짜리 서울시 연구용역 과제를 수의계약으로 따낸 걸로 알려졌습니다.

김 시의원이 시의원 지위를 이용해 가족이 운영하거나 관련된 회사에 특혜를 준 것 아니냐는 의심이 드는 대목입니다.

SH는 A사와 약정을 체결한 건 사실이지만 당시 김 대표가 김 시의원 동생이라는 사실조차 알지 못했다며 특혜는 없었다는 취지로 해명했습니다.

의혹이 불거지자 서울시는 감사에 착수하겠다고 밝혔습니다.

[이민경/서울시 대변인 : 실태 조사에서 (문제가 되는) 사항들이 나올 경우 고발 조치 등을 검토할 예정입니다.]

SBS 취재진은 해명을 듣기 위해 김 시의원에게 수차례 전화했지만 연락이 닿지 않았는데, 김 시의원 측은 SH 주택 매입과 서울시 사업 수주는 당시 정당한 절차를 거쳐 진행됐다는 입장인 것으로 알려졌습니다.

(영상취재 : 박현철·김흥기, 영상편집 : 박나영)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
윤나라 기자 사진
윤나라 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지