김경 가족회사 서울시 사업 특혜수주 의혹…시, 감사 착수

▲ 김경 서울시의원이 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 18일 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하면서 취재진 질문에 답변하고 있다.

더불어민주당 '공천헌금 의혹'의 핵심 피의자인 김경 서울시의원(무소속·강서1)의 가족들이 서울시 사업 수주 과정에서 특혜를 받았다는 의혹이 불거져 시가 자체 감사에 착수하기로 했습니다.서울시에 따르면 오세훈 시장은 오늘(19일) 관련 언론보도를 접하고 구체적인 내용 파악과 감사를 지시했습니다.해당 의혹은 김 시의원의 가족이 운영하거나 관련된 회사 7곳이 김 시의원이 속한 상임위원회 소관인 서울시 산하기관들과 수의 계약을 통해 수백억 원 규모의 용역을 잇달아 수주했다는 내용입니다.김 시의원이 자신의 지위를 이용해 가족회사에 서울시 사업을 연결해주는 특혜를 누렸을 가능성이 있다는 겁니다.이 같은 수의계약이 이뤄진 기간은 2019년부터 올해 6월까지로 김 시의원은 2018년부터 10대·11대 시의원으로 활동해왔습니다.한 서울시의원은 "김 시의원이 가족회사를 만들어 수의계약을 따낸 건이 워낙 많다는 말이 예전부터 돌았다"며 "가족회사에 자신의 제자들을 취업시켜 용역을 자신이 발주하고 수의계약을 맺는 형태라는 것"이라고 전했습니다.시 관계자는 "서울시는 감사와 동시에 사법기관 수사에도 적극 협조할 것"이라고 말했습니다.김 시의원은 2022년 지방선거를 앞두고 당시 민주당 소속이던 강선우 의원에게 공천 대가로 1억 원을 건넨 혐의로 경찰 수사를 받고 있습니다.(사진=연합뉴스)