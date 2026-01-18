"기후위기에 재난현장도 달라져…벌집제거 줄고 온열질환자↑"

▲ 산불 진압 현장

벌의 활동 위축과 기록적 무더위 등 기후변화의 여파와 저출생·고령화에 따른 인구구조 변화가 재난 현장에도 영향을 미친 것으로 나타났습니다.소방청의 2025년 화재·구조·구급 활동 실적 발표에 따르면 지난해 화재·구조·구급 출동 건수는 총 452만501건이었습니다.하루 평균 1만2천385건의 현장 활동을 처리한 셈으로, 전년 468만731건 대비 약 3.4% 줄었습니다.분야별로 보면 지난해 접수된 119 신고는 총 1천065만4천902건으로, 전년 대비 6.2% 감소했는데, 화재 신고는 늘었고, 구조·구급과 대민출동 신고는 줄었습니다.화재 발생 건수는 총 3만8천341건, 일평균 105건으로, 전년 대비 1.9% 증가했습니다.이는 전체 소방 활동 중 유일하게 증가한 지표로, 소방청은 건조한 기후 등의 영향으로 화재 위험이 높아진 것을 원인으로 꼽았습니다.화재 발생 요인으로는 '부주의 화재'가 1만7천155건으로 전년 대비 1.4% 늘면서 화재 사고 중 가장 큰 비중을 차지했습니다.부주의 화재로 인한 사망자는 96명(27.8%)으로 전체 화재 사망자 중 가장 많았습니다.지난해 3월 발생한 영남권 대형산불 피해자 26명의 사망 요인도 이에 포함됐습니다.전기차·전동킥보드 등 배터리 사용 증가에 따른 '화학적 요인' 화재(1천127건)는 전년 대비 16.7% 늘어나 가장 가파른 증가세를 보였습니다.구조 출동 건수는 119만7천158건으로 전년 대비 9.2% 감소했습니다.소방청은 작년 구조 활동이 줄어든 가장 큰 이유로 '기후변화'를 꼽았습니다.통상 '벌집 제거'가 소방의 구조활동 중 상당 부분을 차지하는데, 지난해 가을철 잦은 비로 벌의 활동이 위축되면서 벌집 제거 출동 건수가 급감했다는 설명입니다.지난해 여름 짧은 장마 뒤에 찾아온 기록적인 무더위로 인해 온열질환자 이송은 전년 대비 12%(336명) 늘었습니다.소방청은 "심화하는 기후 위기가 국민 건강을 직접적으로 위협하고 있음이 확인됐다"고 부연했습니다.인구구조 변화도 소방 활동에 영향을 미쳤습니다.지난해 구급 이송 건수는 173만3천3명으로 전년 대비 3.2% 감소했는데, 연령대별로 차이가 있었습니다.60대 이상 이송 환자는 102만1천423명으로 전체 이송 환자(174만8천84)의 58.4%를 차지했습니다.이는 전년 대비 1.6% 늘어난 수치입니다.10대 미만 소아 이송 환자는 5만3천977명으로 전년보다 11.2% 감소했습니다.소방청은 "저출생·고령화와 어린이 인구 감소가 소방 구급 현장 통계에 그대로 투영됐다"고 분석했습니다.김승룡 소방청장 직무대행은 "2025년 소방 활동 데이터는 기후 위기와 사회구조 변화가 재난 안전에 미치는 막대한 영향을 수치로 증명하고 있다"며 "데이터에 기반한 정교하고 과학적인 재난 대응 체계를 마련해 국민의 안전을 빈틈없이 지키겠다"고 말했습니다.(사진=산림청 제공, 연합뉴스)