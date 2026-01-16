강남구 작년 출생아 12%↑…"서울 유일 3년째 두자릿수 증가율"

▲ 신생아

서울 강남구(구청장 조성명)는 행정안전부 주민등록인구통계를 인용해 2025년 강남구 출생아가 3천13명으로 2024년(2천689명)보다 12.05%(324명) 증가했다고 밝혔습니다.이런 증가율은 전국 평균(6.56%)과 서울 평균(8.95%)을 크게 웃도는 수치입니다.구는 "강남구의 출생아 수 증가율은 2023년(13.53%)과 2024년(14.43%)에 2년 연속 서울시 1위를 기록한 데 이어 2025년까지 서울시에서 유일하게 3년 연속 두 자릿수 증가세를 보였다"고 말했습니다.구는 이런 증가세의 배경으로 임신부터 출산·양육의 전 생애주기를 아우르는 실효성 있는 지원 정책을 꼽았습니다.구는 첫째 출산 가정에 출산양육지원금 등을 포함해 탄생 첫 달 기준 790만원을 지급하고 또한 소득 수준과 관계없이 아이돌봄서비스의 본인부담금을 지원해 지난해 서울 자치구 가운데 가장 많은 4천587가정에 혜택을 제공했습니다.아이들을 위한 돌봄·놀이 인프라도 확충했다.올해는 '아빠 육아휴직 장려금 사업'을 신설했습니다.조성명 구청장은 "3년 연속 출생아 수 증가는 아이 키우기 좋은 환경을 만들기 위해 추진해 온 정책들이 현장에서 조금씩 자리 잡아가고 있다는 신호"라며 "체감도 높은 지원책을 확대해 나가겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)