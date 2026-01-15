뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

금감원 "달러보험, 환테크 목적 상품 아냐"…소비자경보 발령

김혜민 기자
작성 2026.01.15 14:14 조회수
달러보험 계약 판매 현황(2022년~2025.10월) (사진=금감원 제공, 연합뉴스)
▲ 달러보험 계약 판매 현황(2022년~2025.10월)

최근 환율 상승 기대감에 외화보험 판매가 급증하면서 금융감독원이 소비자경보를 발령했습니다.

금융감독원은 오늘(15일) "달러보험 판매 과정에서 환차익만을 지나치게 강조하고 불완전판매 가능성도 커지고 있다"며 소비자들의 주의를 촉구했습니다.

금감원에 따르면 최근 고환율 및 환율 상승 기대감으로 소비자의 환차익 상품 투자 심리도 자극되면서 달러보험 판매가 크게 증가하고 있습니다.

2023년 1만 1천977건이었던 달러보험 판매 건수는 2024년 4만 594건, 작년(1~10월) 9만 5천421건으로 급증했습니다.

금감원은 "달러보험은 환테크 목적의 금융상품이 아니다"라며 "환율 변동 시 납입해야 하는 보험료가 증가하거나 지급받는 보험금 등이 감소해 소비자 피해가 발생할 수 있다"고 설명했습니다.

금감원 시뮬레이션에 따르면 월 보험료 500달러인 가입자의 경우 원/달러 환율이 1,300원에서 1,500원으로 오르면 월납 보험료는 10만 원(65만→75만 원) 증가하게 됩니다.

아울러 해외 시장금리 하락 시 보험금·환급금 등이 감소할 수 있고, 중도해지 시 원금 손실이 발생할 수 있다고 강조했습니다.

금감원은 판매가 급증한 보험사들의 경영진을 면담하고, 필요시 현장검사를 통해 판매과정을 점검하겠다고 밝혔습니다.

(사진=금감원 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
김혜민 기자 사진
김혜민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지