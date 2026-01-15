금감원 "달러보험, 환테크 목적 상품 아냐"…소비자경보 발령

이미지 확대하기

▲ 달러보험 계약 판매 현황(2022년~2025.10월)

최근 환율 상승 기대감에 외화보험 판매가 급증하면서 금융감독원이 소비자경보를 발령했습니다.금융감독원은 오늘(15일) "달러보험 판매 과정에서 환차익만을 지나치게 강조하고 불완전판매 가능성도 커지고 있다"며 소비자들의 주의를 촉구했습니다.금감원에 따르면 최근 고환율 및 환율 상승 기대감으로 소비자의 환차익 상품 투자 심리도 자극되면서 달러보험 판매가 크게 증가하고 있습니다.2023년 1만 1천977건이었던 달러보험 판매 건수는 2024년 4만 594건, 작년(1~10월) 9만 5천421건으로 급증했습니다.금감원은 "달러보험은 환테크 목적의 금융상품이 아니다"라며 "환율 변동 시 납입해야 하는 보험료가 증가하거나 지급받는 보험금 등이 감소해 소비자 피해가 발생할 수 있다"고 설명했습니다.금감원 시뮬레이션에 따르면 월 보험료 500달러인 가입자의 경우 원/달러 환율이 1,300원에서 1,500원으로 오르면 월납 보험료는 10만 원(65만→75만 원) 증가하게 됩니다.아울러 해외 시장금리 하락 시 보험금·환급금 등이 감소할 수 있고, 중도해지 시 원금 손실이 발생할 수 있다고 강조했습니다.금감원은 판매가 급증한 보험사들의 경영진을 면담하고, 필요시 현장검사를 통해 판매과정을 점검하겠다고 밝혔습니다.(사진=금감원 제공, 연합뉴스)