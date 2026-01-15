1인당 5만 원어치 뿌렸다 '역효과'?…"쿠폰 거부"

<앵커>



쿠팡이 오늘(15일)부터 개인정보 유출 피해자에게 1인당 5만 원어치 구매이용권을 지급합니다. 그런데 이용권 사용에 까다로운 조건들이 붙어 있어서 소비자들의 불만이 예상됩니다.



김혜민 기자입니다.



<기자>



쿠팡은 오늘부터 홈페이지와 앱을 통해 1인당 5만 원어치 구매 이용권을 지급한다고 밝혔습니다.



쿠팡 상품 구매와 배달앱인 쿠팡이츠에 각각 5천 원씩, 여행상품을 파는 '쿠팡 트래블'과 명품 쇼핑 서비스 '알럭스'에 각각 2만 원씩입니다.



탈퇴한 고객은 쿠팡에 재가입해야 이용권을 쓸 수 있는데, 재가입 후 구매이용권 지급에는 최대 3일이 소요됩니다.



그런데 구매 이용권의 사용 기간은 3개월로 제한됐고, 차액도 환불되지 않습니다.



[쿠팡 고객센터 : 4월 15일 수요일까지 사용해 주셔야 되시고요. 사용 기간 종료 후에는 자동 소멸이 되세요. (차액이 있으면 환불되지 않는 건가요?) 네네 안 되세요.]



한 가지 상품에만 사용할 수 있기 때문에 이용권 전액을 쓰려면 이용권 금액보다 더 비싼 상품을 사야 합니다.



또 와우 회원의 경우 최소 주문 금액이 없지만 일반 회원은 로켓배송 1만 9천800원, 로켓직구 2만 9천800원 이상 구매해야 구매이용권 사용이 가능합니다.



구매 품목에도 제한이 있습니다.



쿠팡 상품 중 도서·분유·보석 등의 구매가 불가능합니다.



쿠팡트래블 2만 원 이용권은 국내 여행 상품을 살 때만 사용이 가능한데, 쿠팡트래블에서 판매하는 치킨과 커피 등 음식쿠폰에서는 쓸 수 없도록 제한했습니다.



쿠팡이츠 구매이용권도 포장 주문에는 쓸 수 없습니다.



[김윤성/서울 양천구 : 고객으로 보고 있는 건지 아니면 돈줄로 보고 있는 건지 잘 모르겠다.]



시민사회단체들은 쿠팡의 기만적인 보상안을 거부한다며, 오늘 오전 쿠팡 본사 앞에서 기자회견을 열고 '쿠팡 탈퇴와 쿠폰 거부 선언' 캠페인에 돌입했습니다.



(영상편집 : 최진화)