오세훈, 버스 파업 긴급대책회의 "시민 불편에 책임감…노사 설득에 최선"

▲ 오세훈 서울시장이 13일 오후 집무실에서 개최된 '시내버스 파업 관련 긴급 대책회의'에서 모두발언 하고 있다.

오세훈 서울시장은 오늘(13일) 밤 9시 10분 서울시청에서 시내버스 파업에 따른 시민 불편과 피해를 최소화하기 위한 긴급 대책회의를 열고 파업 대응방안과 비상수송대책을 논의했습니다.서울시 교통실과 행정국, 경제실, 홍보기획관과 서울교통공사, 120다산콜재단 등 시와 유관기관이 참석한 회의에서, 오 시장은 "시민 일상을 책임지는 서울시장으로서 시내버스 파업으로 시민들께 불편과 혼란을 드린 점에 대해 무거운 책임감을 느낀다"고 밝혔습니다.이어 "노사 양측 모두 지금이라도 다시 협상 테이블로 돌아와야 한다"며 "시민의 발인 버스가 멈춰서는 일이 계속 되어서는 안 되고, 그 어떤 이해관계도 시민의 일상보다 앞설 수는 없다"고 강조했습니다.그러면서 "내일 아침 시민들이 걱정 없이 출근할 수 있도록 노사 모두의 책임 있는 결단과 지혜를 모아야 한다"면서 "서울시도 협상이 타결될 수 있도록 최선을 다해 노사 모두를 끝까지 설득할 것"이라고 말했습니다.오 시장은 또 "서울시 공무원들은 협상이 타결될 때까지 시민 불편이 없도록 곳곳의 안전을 살피고 지하철 환승 역사 등 혼잡 예상지역에서 안전사고가 발생하지 않도록 철저히 점검하고 대응해달라"고 당부했습니다.서울시는 가장 혼잡도가 높은 2호선을 중심으로 평균 2분 30초 배차 간격을 유지하고, 출퇴근 시간 빈 전동차 중간 투입으로 혼잡도 완화, 안전요원 추가 배치, 관용버스 총동원 등 추가 대책을 논의했습니다.또 120다산콜센터 상담원 추가 투입으로 시민 안내를 강화하기로 했습니다.서울시는 파업 당일인 오늘 비상대책본부를 구성하고 지하철 하루 172회 증회와 새벽 2시까지 막차 연장, 지하철역 셔틀버스 운행 등을 가동하고 있습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)