서울 시내버스 파업 예고에 비상수송대책…"시민 불편 최소화"

▲ 12일 오전 서울 중구 서울역 버스환승센터로 버스가 도착하고 있다.

서울시는 시내버스 노동조합이 내일(13일) 파업을 예고함에 따라 대체 교통수단을 최대한 투입하는 등 비상수송대책을 가동한다고 밝혔습니다.시는 자치구 및 서울시버스운송사업조합과 비상수송대책 본부를 구성해 24시간 연락 체계를 유지하고, 서울교통공사 등 교통 운영기관과도 협력체계를 구축합니다.특히 시민 불편을 최소화할 수 있게 가능한 모든 대체 교통수단을 가동할 예정으로, 이를 위해 파업 기간에 대중교통이 추가·연장 운행됩니다.지하철은 하루 총 172회 늘립니다.출퇴근 주요 혼잡시간을 평소보다 각각 1시간씩 연장해 운행을 79회 늘리고, 막차 시간도 종착역 기준 오전 2시로 늦춰 총 열차 운행을 93회 늘리기로 했습니다.아울러 열차가 지연되거나 혼잡해지면 투입할 비상 대기 전동차를 15편성 준비하고 혼잡도가 높은 홍대입구역, 서울역, 잠실역, 강남역, 신도림역 등 주요 역사에 질서유지 인력을 투입합니다.자치구는 무료 셔틀버스를 운행합니다.운행이 중단된 시내버스 노선 중 마을버스가 다니지 않는 지역을 중심으로 주요 거점과 지하철역을 잇도록 민·관 차량 670여 대를 투입합니다.시는 파업 장기화에 대비해 출근 시간에 집중되는 이동 수요를 분산하고자 공공기관, 민간기업 등에 파업 기간 중 출근 시간을 1시간 조정해달라고 요청할 예정입니다.또한 120다산콜센터와 교통정보센터 토피스, 시 홈페이지와 사회관계망서비스(SNS) 계정, 도로 전광판, 정류소의 버스정보안내단말기를 통해 시민들에 교통 정보를 제공합니다.수송 대책과 별개로 시는 원만한 노사 합의와 대중교통 정상 운영을 위해 노력할 방침입니다.여장권 서울시 교통실장은 "대중교통을 이용하는 시민들의 불편이 최소화될 수 있도록 가능한 모든 수송력을 동원해 총력을 기울일 것"이라며 "노사 간 합의가 원만히 이뤄지길 바라며, 운행 정상화를 위해 최선을 다하겠다"고 말했습니다.서울 시내버스 노사는 통상임금 판결에 따른 임금 인상률 및 임금체계 개편을 놓고 협상에 난항을 겪고 있습니다.노사는 오늘 오후 3시부터 서울지방노동위원회에서 막판 교섭에 돌입했습니다.(사진=연합뉴스)