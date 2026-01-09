'공천 헌금 의혹' 속 미국 간 김경, 라스베이거스 CES서 포착

▲ 김경 서울시의원

무소속 강선우 의원에게 '공천 헌금' 1억원을 건넨 의혹을 받는 김경 서울시의원이 미국에서 열린 세계 최대 IT·가전 전시회 'CES'에 참석한 것으로 확인됐습니다.김 시의원은 지난 6일(현지 시간) 미국 라스베이거스에서 개막한 CES 행사장을 방문한 모습이 포착됐습니다.김 시의원은 2022년 지방선거 당시 더불어민주당 소속이던 강 의원의 보좌관이자 사무국장을 통해 1억 원을 건넨 의혹으로 경찰 수사선상에 올라 있습니다.김 시의원은 해당 의혹과 관련한 녹취가 언론에 공개된 직후인 지난달 31일 자녀를 만난다는 이유로 미국으로 출국했고, 경찰은 그에게 귀국해 조사받으라고 요구한 상태입니다.도피성 출국이란 지적이 나오는 가운데 사실상 외유성 일정까지 소화한 것을 두고 부적절한 행태라는 비판이 나옵니다.김 시의원은 서울시 산하 기관인 서울관광재단과 서울경제진흥원(SBA)을 통해 CES 출입증을 발급받은 것으로 파악됐습니다.SBA는 CES에서 서울관을 운영 중인데 SBA 관계자는 "관광재단이 작년 11월 초 유선으로 연락해 김 시의원의 CES 출입증 신청을 요청했다"며 "문제가 불거지기 전이라 거절할 이유가 없어 신청을 해줬고, 출입증 발급 및 등록은 김 시의원이 개별적으로 했다"고 말했습니다.이어 "대가가 오가거나 한 것은 전혀 없고, 김 시의원이 실제 출입증을 발급받아 CES에 갔는지는 저희가 별도로 파악하거나 관리하지 않았다"고 덧붙였습니다.관광재단 측은 "저희가 지난해 CES에 가서 김 시의원으로부터 연락받았는데, 올해는 참석하지 않아 서울관을 운영하는 SBA에 연결만 해줬다"고 했습니다.(사진=서울시의회 제공, 연합뉴스)