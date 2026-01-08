뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

거울이 "선크림 바르세요"…'AI 날개' 단 K-뷰티

김혜민 기자
작성 2026.01.08 21:38 수정 2026.01.08 21:54 조회수
PIP 닫기
<앵커>

미국 라스베이거스에서 열리고 있는 세계 최대 가전 IT 박람회 CES에서 K-뷰티 기업들이 IT 업체 못지않은 기술력을 선보였습니다. 인공지능 기술로 얼굴 상태를 분석해 맞춤형 관리를 돕는 K뷰티 제품들이 인기를 끌고 있습니다.

미국 현지에서 김혜민 기자입니다.

<기자>

평범해 보이는 거울에 얼굴을 비추자, 자외선 차단제를 바를 때가 됐다는 표시가 뜹니다.

차단제를 덧바르면, 그 부분만 색깔이 바뀝니다.

[이제 점점 하얗게…. 조금만 움직여 주시면 인식을 하고요. (오 되네요!)]

아모레퍼시픽이 삼성전자와 협력해 만든 거울로 피부의 모공과 주름까지 AI로 정밀 분석하고 필요한 제품도 알려줍니다.

한국콜마는 치료와 화장을 한 번에 할 수 있는 기기를 선보였습니다.

상처 부위를 촬영하면 AI 알고리즘이 상태를 분석해 걸맞은 치료제를 분사하는 방식입니다.

[제프 위피신스키/미국인 관람객 : 저처럼 흉터 관리가 필요한 사람들에게 도움이 되는 기술이라 매우 인상적….]

이 기기는 100만 장의 두피 데이터를 학습한 AI 두피 스캐너입니다.

제 머리를 한번 직접 스캔해 보겠습니다.

모발 두께나 두피의 상태 등 진단 결과를 단 몇 분 만에 확인할 수 있습니다.

[정근식/콘스탄트 대표 : 아마존에서도 미국 소비자분들께서도 인정을 해서 헤어 케어랑 탈모 케어 분야에서 1위를 기록을 했고요.]

단순한 화장품 홍보를 넘어 AI와 혁신 기술을 등에 업은 K-뷰티는 CES 전시장에서도 큰 인기입니다.

[브렌던 래니건/미국 관람객 : 한국 뷰티 기술이나 접근 방식에 대해 잘 알고 있습니다. 그래서 꽤 익숙한 편입니다.]

K-푸드 관련 기기에 대한 관심도 뜨겁습니다.

눈꽃 얼음을 만드는 빙수기와 편의점에서 볼 수 있는 라면 조리기를 선보인 부스 앞에는 관람객들이 발길이 이어졌습니다.

[디케이 암스트롱/미국인 관람객 : 너무 좋아요. 와, 정말 대단한데요! 약간 매콤하네요. 꽤 괜찮아요!]

코트라는 K-뷰티, 푸드 관련 업체 상당수는 이번 CES를 통해 대규모 수출 계약을 체결했거나 체결할 예정이라고 전했습니다.

(영상취재 : 김태훈, 영상편집 : 최혜영)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
김혜민 기자 사진
김혜민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지