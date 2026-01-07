행안장관, 경찰청·소방청·20개 산하기관 업무보고 직접 받기로

▲ 윤호중 행정안전부 장관이 지난 6일 서울 종로구 정부서울청사 별관에서 열린 제6기 공공데이터전략위원회 2차 회의에서 인사말을 하고 있다.

윤호중 행정안전부 장관은 내일(8일)과 이달 12일, 14일 사흘간에 걸쳐 소방청과 경찰청, 20개 산하기관에 대한 업무보고를 받는다고 행안부가 밝혔습니다.내일 오전 10시에는 소방청과 소방청 소속 산하기관 5곳이 윤 장관에게 업무보고를 하고, KTV를 통해 생중계됩니다.같은 날 오후 3시에는 한국지능정보사회진흥원, 한국지역정보개발원, 한국승강기안전공단 등 행안부 산하 디지털·안전 분야 3개 기관이, 12일 오후 3시에는 경찰청과 경찰공제회, 총포화약안전기술협회, 한국도로교통공단 등 경찰청 산하기관 3곳이, 14일에는 행안부 산하 공공부조·재정세제 분야 4개 기관과 지방자치·과거사 분야 5개 기관의 업무보고가 각각 진행됩니다.그간 행안부 외청과 산하기관 새해 업무보고는 장관이 참석하는 신년인사회 자리에서 함께 이뤄지는 경우가 많았는데, 장관이 기관별로 직접 업무보고를 받는 것은 이번이 처음으로 알려졌습니다.경찰청 및 행안부 산하기관의 업무보고 영상도 행안부 유튜브를 통해 사후 공개됩니다.행안부는 각 업무보고의 세부 내용은 업무보고 당일 사후 브리핑을 진행해 국민과 언론에 주요 내용을 알릴 예정입니다.이재명 대통령은 각 부처 장관이 소관하는 기관들로부터 직접 업무보고를 받을 것을 지시한 바 있습니다.(사진=연합뉴스)