오세훈 "강북을 경제·문화 거점으로 전환, 서울 성장 견인"

▲ 오세훈 서울시장이 7일 서울 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 서울시 신년인사회에 참석하고 있다

오세훈 서울시장은 "강북을 경제·문화의 거점으로 전환해 서울 전반의 성장을 견인케 할 것"이라고 밝혔습니다.오 시장은 오늘(7일) 오전 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 '2026년 서울시 신년인사회'에 참석해 이같이 밝혔습니다.오늘 행사에는 최태원 대한상공회의소 회장, 최호정 서울시의회 의장을 비롯해 자치구청장, 주한 외교사절, 경제·법조·종교·언론계 인사가 참석했습니다.오 시장은 "지난 4년 동안 정책의 단절, 정체로 '잃어버렸던 10년'을 되돌리고 서울의 심장을 다시 뛰게 하기 위해 사력을 다한 결과 도시 종합경쟁력을 비롯한 모든 국제적 평가 순위가 우상향하고 있다"며 "올해는 시가 그동안 쌓아 올린 행정 성과, 축적 증거를 발판 삼아 서울의 판을 근본부터 재구조화하겠다"고 말했습니다.이어 "불확실한 여건 속에서도 '공급은 멈추지 않는다'는 원칙 아래 2031년 31만 호 주택 공급 약속을 착실히 이행하겠다"며 "AI·바이오 등 서울의 내일을 키우고 미래 세대를 지탱해 줄 풍요로운 자산의 씨앗도 심어 나갈 것"이라고 강조했습니다.오 시장은 "서울이 끝까지 지켜야 할 기준인 약자와의 동행으로 촘촘한 안전망을 구축, 가장 낮은 곳을 살피며 가장 높은 경쟁력을 향해 나가는 도시의 미래를 열겠다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)