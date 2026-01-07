서울시 "국가유산청, 세운4구역 종묘 경관 실증 불허…깊은 유감"

▲ 지난달 25일 서울 세운4구역 부지에서 관계자들이 대형풍선을 설치하고 있다.

서울시가 종로구 세운4구역 재정비 사업으로 들어서게 될 고층 건물이 정부와 여당의 주장처럼 종묘의 경관을 훼손하는지 현장에서 실증하려 했으나 국가유산청이 허락하지 않았다며 유감을 표했습니다.이민경 서울시 대변인은 입장문을 통해 "시가 세운4구역 경관 시뮬레이션의 객관적이고 공개적인 검증을 위해 요청한 종묘 정전 상월대 촬영을 국가유산청이 일방적으로 불허한 데 대해 깊은 유감을 표한다"고 밝혔습니다.앞서 시가 세운4구역 고도 제한을 최고 141.9ｍ로 완화하자 국가유산청과 여당은 종묘의 경관을 심각하게 훼손한다며 철회를 요구했습니다.이에 시는 상월대에서 바라본 건물 예상도를 공개하고, 지어질 건물과 같은 높이의 애드벌룬을 설치해 하월대와 주변에서 촬영하는 등 검증을 시도해왔습니다.이 대변인은 "검증 결과 바람 등 영향으로 일부 오차는 있었으나 서울시가 기존에 공개한 경관 시뮬레이션이 본질적으로 다르지 않고 왜곡되지 않았음을 명확히 확인시켜줬다"고 말했습니다.이어 "이달 8일 국가유산청, 서울시, 기자단, 도시계획위원회 위원들이 참여하는 현장 설명회를 종묘 정전 상월대에서 개최해 논란의 핵심 현장을 시민 앞에 그대로 공개하고자 했지만, 국가유산청이 납득할 수 없는 이유로 촬영을 불허했다"고 설명했습니다.국가유산청은 '유산 보전·관리 및 관람환경 저해'를 불허 이유로 언급한 것으로 전해졌습니다.이 대변인은 "객관적 검증으로 논란을 정리할 기회와 서울시의 노력을 차단한 이번 결정은 국가유산청이 갈등 해결 의지가 있는지조차 의문을 갖게 한다"며 "오히려 갈등을 장기화하고 불필요한 오해와 불신을 증폭시키려는 의도가 있는 것은 아닌지 의구심마저 든다"고 비판했습니다.또 "종묘는 특정 기관이 독점적으로 판단하고 사유화할 수 있는 대상이 아니다. 서울시민 모두가 누리는 공동의 문화유산이며 그 가치를 둘러싼 논쟁 역시 시민 앞에서 투명하게 검증돼야 한다"면서 "국가유산청은 종묘 정전 상월대 촬영을 허가하고, 서울시와 함께 공동으로 경관 시뮬레이션 검증에 참여하라"고 요구했습니다.(사진=연합뉴스)