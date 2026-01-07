오세훈 "장동혁 변화 선언 환영…최선 다해 뒷받침하겠다"

▲ 오세훈 서울시장이 7일 서울 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 서울시 신년인사회에서 신년사를 하고 있다.

오세훈 서울시장은 장동혁 국민의힘 대표가 윤석열 전 대통령의 비상계엄을 사과한 것에 환영하며 당의 변화를 뒷받침하겠다고 밝혔습니다.오 시장은 페이스북에 올린 '장동혁 대표의 변화 선언을 환영합니다'라는 제목의 글에서 "당 대표께서 잘못된 과거를 단호히 끊어내고, 국민 눈높이에 맞는 변화를 시작하겠다고 선언한 데 대해 적극 환영한다"고 썼습니다.이어 "국민과 지지자들의 절박한 목소리를 담아 전달한 변화에 대한 요구를 무겁게 받아들인 이 결단을 국민들께서도 동의하실 것"이라고 평가했습니다.오 시장은 또 "국민들께서는 여전히 엄중한 시선으로 우리 당을 지켜보고 계신다"며 "국민이 체감 가능한 변화를 통해 신뢰받는 정당으로 다시 설 수 있도록 저 또한 최선을 다해 뒷받침하겠다"고 강조했습니다.장 대표는 오늘(7일) 여의도 당사에서 기자회견을 열어 "12·3 비상계엄은 상황에 맞지 않는 잘못된 수단이었다. 우리 국민께 큰 혼란과 불편을 드렸고, 당원들께도 큰 상처가 됐다"며 "국정 운영의 한 축이었던 여당으로서 그 역할을 다하지 못한 책임이 크다"고 고개를 숙였습니다.오 시장은 윤 전 대통령의 비상계엄을 비판하며 이에 대해 국민의힘이 국민에 사과해야 한다고 주장해왔습니다.(사진=연합뉴스)