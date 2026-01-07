오세훈 "장동혁 변화 선언 환영…최선 다해 뒷받침하겠다"

▲ 오세훈 서울시장이 7일 서울 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 서울시 신년인사회에서 신년사를 하고 있다.
오세훈 서울시장은 장동혁 국민의힘 대표가 윤석열 전 대통령의 비상계엄을 사과한 것에 환영하며 당의 변화를 뒷받침하겠다고 밝혔습니다.
오 시장은 페이스북에 올린 '장동혁 대표의 변화 선언을 환영합니다'라는 제목의 글에서 "당 대표께서 잘못된 과거를 단호히 끊어내고, 국민 눈높이에 맞는 변화를 시작하겠다고 선언한 데 대해 적극 환영한다"고 썼습니다.
이어 "국민과 지지자들의 절박한 목소리를 담아 전달한 변화에 대한 요구를 무겁게 받아들인 이 결단을 국민들께서도 동의하실 것"이라고 평가했습니다.
오 시장은 또 "국민들께서는 여전히 엄중한 시선으로 우리 당을 지켜보고 계신다"며 "국민이 체감 가능한 변화를 통해 신뢰받는 정당으로 다시 설 수 있도록 저 또한 최선을 다해 뒷받침하겠다"고 강조했습니다.
장 대표는 오늘(7일) 여의도 당사에서 기자회견을 열어 "12·3 비상계엄은 상황에 맞지 않는 잘못된 수단이었다. 우리 국민께 큰 혼란과 불편을 드렸고, 당원들께도 큰 상처가 됐다"며 "국정 운영의 한 축이었던 여당으로서 그 역할을 다하지 못한 책임이 크다"고 고개를 숙였습니다.
오 시장은 윤 전 대통령의 비상계엄을 비판하며 이에 대해 국민의힘이 국민에 사과해야 한다고 주장해왔습니다.
(사진=연합뉴스)
