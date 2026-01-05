냉장고·TV로 들어간 AI…'홈로봇'도 공개

<앵커>



세계 최대의 가전정보기술 박람회 CES가 이틀 뒤 미국 라스베이거스에서 열립니다. 올해는 AI가 가전, 자동차 등과 결합하는 피지컬 AI가 가장 관심을 끄는데요. 삼성전자와 LG전자도 AI를 품은 다양한 제품을 선보입니다.



미국 현지에서 김혜민 기자가 취재했습니다.



<기자>



[냉장고 왼쪽 문 열어줘.]



냉장고 문이 열리더니 과일을 인식해 이름과 유통기한을 저장하고 부족한 재료는 쇼핑 리스트에 담거나 주문할 수 있도록 도와줍니다.



구글의 최신 AI 모델인 '제미나이'가 탑재된 삼성전자의 냉장고입니다.



[오늘 누가 이길 것 같아?]



TV로 들어간 AI는 진행 중인 경기를 분석해 오늘(5일) 이길 가능성이 높은 팀을 알려주기까지 합니다.



[노태문/삼성전자 대표이사 : 우리의 미션은 분명합니다. AI 라이프의 동반자가 되는 것입니다. 우리는 모든 카테고리, 모든 제품, 모든 서비스에 AI를 깊이 적용해.]



LG전자는 집안일을 직접 하는 홈로봇 '클로이드'를 CES에서 공개합니다.



머리와 팔, 손가락까지 갖춘 사람 형태의 로봇이 냉장고에서 우유를 꺼내고 오븐에 빵을 넣으며 아침 식사를 준비합니다.



세탁기에서 빨래가 끝난 옷과 수건을 꺼내 한 장씩 가지런히 정리하기도 합니다.



궁극적으로 '가사 해방'을 목표로 잡은 삼성과 LG는 올해 CES에 AI로 집안일을 대체하는 신기술을 선보이며 글로벌 시장 선점에 나섭니다.



CES 전야제로도 불리는 언베일드 행사도 열렸습니다.



AI와 로봇, 스마트홈 등 첨단 기술을 적용한 신제품과 스타트업의 주력 제품이 집중적으로 소개됐습니다.



최첨단 기술인 집약된 로봇청소기와 직접 체험해 볼 수 있는 국내 안마업체들 부스도 참가자들의 많은 관심을 받았습니다.



전 세계 160개국에서 4천300개 기업이 참가하는 이번 CES의 슬로건은 '혁신가의 등장'입니다.



무엇보다 AI 기술이 로봇과 같은 실체를 통해 구현되는 '피지컬 AI'가 화두입니다.



올해 CES는 미국 라스베가스에서 우리 시간 7일 화려한 개막식을 엽니다.



