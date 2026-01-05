윤호중 행안부 장관 "사회연대경제로 지방소멸 극복할 것"

▲ 윤호중 행정안전부 장관

윤호중 행정안전부 장관은 "사회 양극화와 지방소멸과 같은 구조적 난제를 극복하기 위해 사회연대경제를 정착시키고 지역 공동체 회복을 이끌어 나가겠다"고 밝혔습니다.윤 장관은 오늘(5일) 발표한 신년사를 통해 "소비쿠폰으로 나타나기 시작한 민생 회복의 신호를 국민이 체감할 수 있는 실질적인 변화로 만들겠다"고 말했습니다.지역 균형발전과 관련해서는 "수도권 집중에 따른 지역 불균형에 맞서 충남·대전 통합을 시작으로 대한민국 성장의 축을 확장하겠다"고 말했습니다.이어 "주민 주권 실현의 핵심 과정인 제9대 지방선거가 공정하고 투명하게 치러질 수 있도록 지원하겠다"며 "주민의 뜻을 훼손하는 부정과 불법 행위에는 법과 원칙에 따라 엄정히 대응하겠다"고 강조했습니다.윤 장관은 인공지능(AI) 민주 정부 구현도 주요 과제로 제시했습니다.윤 장관은 "AI 대전환 시대를 선도하기 위해 정부 운영과 공직문화 전반을 인공지능 친화적으로 과감히 혁신하겠다"며 "대국민 민원 서비스에 AI 기능을 탑재해 원스톱으로 민원을 처리하고 국민 편의와 행정 효율을 함께 높이겠다"고 말했습니다.국민 안전과 관련해서는 "'국가가 나와 내 가족의 일상을 지켜주고 있다'는 확신을 국민 여러분께 드릴 수 있도록 재난안전 역량을 한층 끌어올리겠다"고 약속했습니다.그러면서 "현장 최일선에 있는 경찰과 소방과 함께 치안 유지와 재난 대응에 빈틈없이 임하겠다"고 덧붙였습니다.윤 장관은 조직문화를 개선하기 위해 불필요한 업무를 줄여나가겠다고 강조했습니다."간단한 보고는 메신저를 활용하고 보고서를 꾸미는 일이나 불필요하게 대기하는 시간은 과감히 줄이겠다"며 "서로 존중하는 존댓말 사용과 근무 시간 외 연락을 가급적 자제하는 문화가 자연스럽게 자리 잡도록 하겠다"고 말했습니다.끝으로 윤 장관은 "우리 앞에 놓인 과제가 성과로 이어지기 위해서는 '참여'를 통해 현장의 목소리를 더 깊이 경청하고, '연대'로 서로의 한계를 보완해야 한다"고 강조했습니다.이어 "'혁신'으로 정책의 실행 방식을 근본적으로 바꿔 국민 한 분, 한 분의 삶에 실질적인 변화를 만들어 가야 할 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)