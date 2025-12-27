"정부 지시로 조사했다" 논란 가열…"셀프 면죄부" 질타

<앵커>



들끓는 여론에도 오로지 미국만 바라보고 있는 듯한 쿠팡은 한국 정부와는 각을 세우며 진실게임을 벌이고 있습니다. 쿠팡은 앞서 발표했던 자체 조사 결과가 "정부의 지시"였다고 했는데, 그 주체로 지목된 국정원은 "지시한 적 없다"고 선을 그었습니다.



이어서 김혜민 기자입니다.



쿠팡은 어제(26일) 입장문에서 '정부 지시에 따른 조사'라는 말을 여러 차례 반복했습니다.



정부로 지목된 국가정보원은 "쿠팡에 지시할 위치에 있지 않고 지시한 적도 없다"고 반박했습니다.



다만, "외국인에 의한 대규모 정보 유출 사태를 국가안보 위협으로 인식해 업무 협의를 진행했다"고 설명했습니다.



국가정보원법에 따르면 국정원은 필요할 경우 관계 기관에 협조를 요청할 수 있고, "요청을 받은 기관장은 정당한 사유가 없으면 그 요청에 따라야 한다"고 돼 있습니다.



국정원의 협조 요청이 있었더라도, 민간 기업인 쿠팡이 경찰이 수사 중인 용의자를 직접 만나 진술을 받고, 자료를 포렌식까지 하는 건 매우 이례적입니다.



정부와 상의 없이 조사 결과를 발표하고 반박 입장문을 낸 데에도 의도가 있다는 분석입니다.



[김선욱/변호사 : 한국 정부에 대한 존중의 의지가 별로 없는 것으로 (보입니다.) 미국 소송과 관련해서 쿠팡이 '과실이 없고 사후적으로 구제책을 충실히 수행했다' 이런 것들을 어필하기 위해….]



국정원의 반박 이후 쿠팡은 추가 입장을 내지 않았습니다.



유출자 접촉 경위와 포렌식 과정을 묻는 질문에는 확인할 수 없다, 조사가 진행되는 사안에 대해 지속적으로 업데이트하겠다고만 밝혔습니다.



정치권은 쿠팡의 조사 결과 발표를 '셀프 면죄부'라고 한목소리로 비판했습니다.



더불어민주당은 "자체 조사 결과는 사법적 판단을 대신할 수 없다"며 국민의힘에 다음 주 예정된 연석 청문회 협조를 촉구했습니다.



국민의힘은 "쿠팡의 책임 회피와 일방적 주장에 대해 정부가 실효성 있는 제재를 내놓으라"고 요구했습니다.



(영상편집 : 김진원, 디자인 : 장성범)