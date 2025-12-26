'셀프 면죄부' 비난에 공개한 동영상…"정부 지시였다"

<앵커>



대규모 개인 정보 유출 사태에 대한 쿠팡의 자체 발표가, 오히려 일을 더 복잡하게 만들고 있습니다. 어제(25일) 쿠팡의 기습 발표에 우리 정부는 "일방적 주장"이라고 반박했는데요. '셀프 면죄부'라는 비판까지 쏟아지자 쿠팡은 "정부 지시에 따른 조사"였다며 재반박하고 나섰습니다.



먼저 김혜민 기자입니다.



<기자>



쿠팡의 재반박문이 나온 건 과학기술정보통신부의 입장이 나온 지 하루 만입니다.



과기부는 유출자가 저장한 정보는 3천여 개에 불과하다는 어제 쿠팡의 자체 조사 결과 발표 직후 "일방적인 주장이며 확인되지 않았다"고 강하게 항의했습니다.



'셀프 면죄부'가 아니냐는 비판까지 제기되자 쿠팡은 오늘 다시 자료를 배포하고 "정부의 지시로 이뤄진 조사"였다고 주장했습니다.



쿠팡은 "몇 주간 매일 정부와 긴밀히 협력하며 진행한 조사였다"고 강조하며 구체적인 날짜도 제시했습니다.



지난 9일 정부가 정보 유출자와 접촉할 것을 제안해 14일 쿠팡이 유출자를 처음 만났으며, 이틀 뒤 유출자의 데스크톱과 하드디스크 드라이브를 회수해 정부에 제공했다고 주장했습니다.



이후 인근 하천에서 유출자의 노트북을 인양했다며 그 근거로 동영상도 공개했습니다.



'12월 18일 정부 민관합동조사단 보고자료'라는 자막이 달린 영상에는 하천에서 잠수부가 가방을 건져 나오는 모습이 짧게 찍혀 있습니다.



쿠팡 로고가 적힌 가방 안에 노트북과 벽돌 등이 들어 있는 사진도 공개했습니다.



쿠팡은 정부가 모든 증거를 경찰에 제출하도록 해 이에 협조했고 정부에 관련 경과에 대한 상세 보고서까지 제출했다고 덧붙였습니다.



다만 어제 발표는 정부 지시에 따랐다는 내용이 없어 쿠팡의 자체 결정이었던 것으로 보입니다.



쿠팡은 반박문에서 38차례나 언급한 '정부'가 구체적으로 어느 기관인지 밝히지 않았습니다.



과기부는 "정부가 공식적으로 발표한 바 없는 사항을 쿠팡이 자체적으로 발표해 국민에게 혼란을 끼치는 것에 대해 유감"이라며 "쿠팡의 발표 내용은 조사를 통해 투명하게 결과를 공개하겠다"고 밝혔습니다.



(영상취재 : 이상학, 영상편집 : 김진원, 디자인 : 조수인)