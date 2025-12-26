한층 치밀해진 '공무원 사칭' 사기…서울시 전담 신고센터 운영

이미지 확대하기

▲ 공무원 사칭 사기 피해 예방 포스터

서울시는 최근 중·소상공인을 상대로 공무원 사칭 사기가 끊이지 않고 발생하고 있어 서울시공정거래종합상담센터에 '공무원 사칭 사기 피해 신고센터'를 설치해 대응에 나선다고 밝혔습니다.시는 "지난 7월 공무원 사칭 피해주의보를 발령했으나 사칭 수법이 점차 정교해지고 장기간에 걸쳐 치밀하게 접근하는 사기 사례가 계속 접수됨에 따라 전담 신고 창구를 마련했다"고 배경을 설명했습니다.최근 확인된 사칭 수법은 시 공무원들의 것과 유사한 명함이나 위조된 공문서를 이용해 실제 발주처럼 위장해 '대리 납품'이나 '긴급 구매'를 명목으로 업체에 선입금을 유도하는 방식입니다.긴 시간 단계적으로 접근하며 실제 행정절차를 따르는 것처럼 연출하거나 감사가 임박했다는 등의 이유로 압박하며 피해자에게 빠른 입금을 요구하는 사례도 있었습니다.시는 신고센터를 통해 공무원 사칭 여부를 신속히 검증하고, 사기 유형별 대응 방안을 안내할 계획입니다.피해가 확인되면 경찰청 전기통신금융사기 통합대응단과 협력해 계좌 지급정지, 수사 의뢰 등 후속 조치를 지원합니다.그동안 시와 산하기관 개별 부서로 분산돼 있던 피해 제보 창구를 신고센터로 일원화한 만큼 더 효율적이고 전문적인 대응이 가능할 것으로 시는 내다봤습니다.김명선 공정경제과장은 "공무원 사칭 사기가 소상공인들의 실제 피해로 이어지고 있어 신속한 사실 확인 등 사전 예방이 무엇보다 중요하다"며 "서울시 공무원은 어떤 경우에도 물품 대리구매나 선입금을 요구하지 않는 만큼 조금이라도 수상하다고 느껴지면 상대방의 요구에 응하지 말고 서울시 신고센터로 문의해 달라"고 당부했습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)