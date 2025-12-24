'사회연대경제' 활성화 방안 모색…중앙·지방정책협의회 개최

▲ 윤호중 행정안전부 장관이 24일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 2025년 제8회 중앙지방정책협의회에서 모두발언하고 있다.

행정안전부는 정부서울청사에서 17개 시·도 부단체장과 함께 '제8회 중앙지방정책협의회'를 열어 사회연대경제 활성화 방안 등을 논의했습니다.행안부는 사회연대경제를 지역문제 해결과 지속가능한 지역 성장의 핵심 수단으로 육성하기 위한 추진방향을 공유하고, 중앙·지방이 협력해 지역기반 사회연대경제 생태계를 확산하는 방안을 발표했습니다.또 사회연대경제 전담부서 설치, 조례개정 및 사업발굴 등 사회연대경제 활성화 기반 조성을 위한 지방정부 차원의 적극적인 협조를 구했습니다.인공지능(AI) 전략위원회는 '대한민국 인공지능 행동계획(안)'을 발표하고, AI 기술을 행정·복지·지역서비스에 접목해 지역 경쟁력과 주민 삶의 질을 높이는 전략을 소개했습니다.특히 지방정부가 AI 정책의 실행 주체로서 역할을 해 달라고 당부했습니다.행안부는 AI민주정부 구현을 위한 공공 인공지능 전환(AX) 추진계획을 소개하며 지방정부에 대해 '범정부 AI 공통기반'을 적극 활용하고, AI서비스 지원사업 공모 및 정보보호 강화에 대한 협조를 요청했습니다.오늘(24일) 회의에서는 공직사회 갑질 예방과 불합리한 관행 근절을 통한 공직기강 확립 방안도 함께 논의했습니다.행안부는 최근 환경미화원에 대한 공무원 갑질사례 등 공직사회 갑질문제를 지적하며 ▲ 공직사회 갑질 예방 강화 ▲ '간부 모시는 날' 등 불합리한 조직문화 관행 근절 등 공직문화 개선 방향을 공유했습니다.또 연말연시에도 공직기강을 확립할 수 있도록 각 지방정부 차원에서 각별히 관심을 가져줄 것을 당부했습니다.회의에서는 지방일괄이양 사무 발굴을 위한 수요조사와 함께 보건복지부가 시범 시행 중인 '그냥드림' 사업에 대한 지방정부 협조방안도 논의됐습니다.그냥드림은 생계가 어려운 국민 누구나 '그냥드림 코너'를 방문하면 소득 심사 없이 1인당 약 2만 원 상당의 먹거리·생필품 지원하는 사업입니다.윤호중 행안부 장관은 "붉은 말의 해인 병오년 새해에는 국민이 더 안전하고, 편안하며, 행복할 수 있도록 지방정부와 함께 더 힘차게 달리겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)