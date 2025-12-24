'대전·충남 통합' 범정부 지원 논의…"전폭적 특혜 제공 협조"

▲ 김민재 행정안전부 차관이 24일 정부세종청사에서 열린 '충남·대전 행정통합 관계기관 회의'를 주재하고 있다.

대전·충남 통합특별시 출범 지원을 위한 범정부적 논의가 본격화됐습니다.행정안전부는 오늘(24일) 오전 대전·충남 통합특별시 출범과 관련해 김민재 차관 주재로 관계 부처 실·국장 회의를 개최하고, 통합 출범을 위한 전 부처의 전폭적인 특혜 제공 협조를 요청했다고 밝혔습니다.행안부는 회의에서 대전·충남 통합특별시 출범을 위한 세부 추진 일정을 공유하고, 기존 특례에 대한 전향적인 수용과 정부 차원의 별도 인센티브 발굴 등 추가적인 행·재정적 지원방안을 마련해 달라고 당부했습니다.김민재 차관은 민선자치 30년 역사에서 대전·충남의 성공적인 통합은 지방행정체제의 새로운 방향을 그려나가는 큰 발자국이 될 것으로 기대한다며 "대전·충남 통합이 수도권 일극 체제 해소와 지방소멸 극복의 모범사례가 될 수 있도록 행정안전부를 비롯한 전 부처의 노력과 협조를 당부드린다"고 밝혔습니다.오늘 회의에는 과학기술정보통신부와 문화체육관광부, 보건복지부, 기획재정부, 교육부 등 11개 부처 실·국장이 참석했습니다.(사진=행정안전부 제공, 연합뉴스)