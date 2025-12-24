서울시 "연말 수송대책 효과…'택시 승차난' 거의 없어"

▲ 자료화면

서울시는 연말 택시와 버스 공급을 확대하는 수송 대책을 추진한 결과 택시 승차난이 거의 발생하지 않은 것으로 확인됐다고 밝혔습니다.서울시 분석 결과 12월 1∼3주 목·금요일 심야 택시 운행 대수는 2만4천86대로, 전년 동기의 2만3천773대보다 300대가량 증가했습니다.같은 기간 영업 건수는 4만7천320건에서 4만6천932건으로 소폭 감소했고 택시 한 대당 영업 건수 역시 1.99건에서 1.95건으로 줄었습니다.심야 버스 운행은 막차 연장과 올빼미버스 증차로 2천99대 늘었습니다.올빼미버스 이용 인원은 12만8천767명으로 전년 동기의 1만8천3명보다 9.1% 증가했습니다.시는 "택시 이용은 소폭 감소해 전년 대비 소폭 여유를 보이고 있으며 버스 이용은 다소 증가했다"며 "심야 택시 승차난은 거의 발생하지 않는 것으로 나타났다"고 분석했습니다.다만 "일부 지역에 수요가 몰리는 시간대에 택시 이용이 어려울 수 있다"며 "택시 이용 상황을 미리 확인하고 가능하면 대중교통과 심야버스 등 대체 수단을 이용해달라"고 당부했습니다.시는 매년 연말 모임 등 시민 이동수요 증가에 대응해 심야 시간대(오후 11시∼다음날 오전 2시) 택시 및 버스 공급 확대 대책을 시행하고 있습니다.올해는 택시를 전월 대비 1천대 많은 2만4천500대를 공급하고 시내버스는 지하철 종료 시각에 맞춰 다음 날 오전오전 1시까지 운행 시간을 연장합니다.여장권 서울시 교통실장은 "연말까지 수립된 심야 수송 확대 대책을 차질 없이 수행하고, 축적된 운영 실적 데이터를 바탕으로 내년에는 더 스마트하고 촘촘한 심야 교통 서비스를 제공하겠다"고 말했습니다.