주택공급추진본부 신설…국민생활·안전 인력 2천550명 증원

▲ 행정안전부

주택공급 촉진 등 정부 핵심과제를 추진하기 위해 주택공급추진본부 등 전담 기구가 신설됩니다.행정안전부는 이와 같은 내용을 담은 31개 부처의 직제 등 개정안을 국무회의에서 심의·의결했다고 밝혔습니다.이번 개편은 정부 조직체계를 전면 재조정하는 정부 조직개편 후속 조치로, 모든 부처의 하부조직을 재설계하고 인력을 증원하는 수시직제 개정입니다.정부는 안전과 복지 등 국민의 삶의 질 개선 효과가 큰 접점 분야와 인공지능(AI), 에너지, 바이오헬스 등 미래 신산업 분야 등에 선제적으로 인력을 증원하기로 했습니다.주택 공급 촉진, 재외국민 안전 강화 등 핵심과제 추진을 위해 국토교통부 주택공급추진본부, 외교부 해외안전기획관, 보건복지부 통합돌봄지원관 등 전담 기구를 신설합니다.국민 일상과 밀접한 생활·안전 분야를 중심으로 혁신경제, 균형성장, 국민통합, 실용외교 분야 등에 인력 2천550명을 증원합니다.실용적 인력 운영을 위해 기능이 쇠퇴한 분야는 인력을 재배치합니다.각 부처가 일률적으로 인력을 감축하지 않고, 범부처 조직진단을 통해 실제 업무 수요 감소와 새로운 행정 수요를 검토해 소요 인력을 배정할 방침입니다.윤호중 행안부 장관은 "내년에는 국민이 체감할 수 있는 국정 성과를 본격적으로 창출할 수 있도록 체계적이고 실용적으로 정부 조직을 관리하고, 필요한 분야에는 기구와 인력을 적극 지원하겠다"고 말했습니다.(사진=행정안전부 제공, 연합뉴스)