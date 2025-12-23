뉴스
주택공급추진본부 신설…국민생활·안전 인력 2천550명 증원

윤나라 기자
작성 2025.12.23 13:05 조회수
주택공급추진본부 신설…국민생활·안전 인력 2천550명 증원
▲ 행정안전부

주택공급 촉진 등 정부 핵심과제를 추진하기 위해 주택공급추진본부 등 전담 기구가 신설됩니다.

행정안전부는 이와 같은 내용을 담은 31개 부처의 직제 등 개정안을 국무회의에서 심의·의결했다고 밝혔습니다.

이번 개편은 정부 조직체계를 전면 재조정하는 정부 조직개편 후속 조치로, 모든 부처의 하부조직을 재설계하고 인력을 증원하는 수시직제 개정입니다.

정부는 안전과 복지 등 국민의 삶의 질 개선 효과가 큰 접점 분야와 인공지능(AI), 에너지, 바이오헬스 등 미래 신산업 분야 등에 선제적으로 인력을 증원하기로 했습니다.

주택 공급 촉진, 재외국민 안전 강화 등 핵심과제 추진을 위해 국토교통부 주택공급추진본부, 외교부 해외안전기획관, 보건복지부 통합돌봄지원관 등 전담 기구를 신설합니다.

국민 일상과 밀접한 생활·안전 분야를 중심으로 혁신경제, 균형성장, 국민통합, 실용외교 분야 등에 인력 2천550명을 증원합니다.

실용적 인력 운영을 위해 기능이 쇠퇴한 분야는 인력을 재배치합니다.

각 부처가 일률적으로 인력을 감축하지 않고, 범부처 조직진단을 통해 실제 업무 수요 감소와 새로운 행정 수요를 검토해 소요 인력을 배정할 방침입니다.

윤호중 행안부 장관은 "내년에는 국민이 체감할 수 있는 국정 성과를 본격적으로 창출할 수 있도록 체계적이고 실용적으로 정부 조직을 관리하고, 필요한 분야에는 기구와 인력을 적극 지원하겠다"고 말했습니다.

(사진=행정안전부 제공, 연합뉴스)
(사진=행정안전부 제공, 연합뉴스)
