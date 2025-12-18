윤호중 장관, 대설·초고층건축물 화재 안전관리 현장 점검

▲ 윤호중 행정안전부 장관이 18일 서울 여의도 고층건축물 파크원을 방문해 화재안전관리 및 피난안전구역 현장을 점검하고 있다.

윤호중 행정안전부 장관은 본격적인 겨울철을 맞아 서울 지역의 대설 대응과 초고층건축물 화재 안전관리 현장을 점검했습니다.윤 장관은 제설발진기지인 서울 남부도로사업소를 찾아 서울시의 대설 대응 대책 전반을 점검하고 이어 여의도에 위치한 초고층건축물 '파크원'을 방문해 초고층건축물 화재 안전관리 실태를 살폈습니다.윤 장관은 화재 시 근무자가 혼란 없이 대피할 수 있도록 평소 대피 동선을 면밀히 점검하고, 안전시설이 실제 상황에서도 정상적으로 작동하도록 철저히 관리해 달라고 강조했습니다.윤 장관은 "정부는 국민이 안전하게 겨울을 보낼 수 있도록 필요한 예방 조치를 꼼꼼히 챙기고, 지난 4일 대설로 인한 국민 불편이 다시 반복되지 않도록 개선된 대설 대책 추진을 철저히 하겠다"고 말했습니다.그러면서 "전국 30층 이상 고층건축물 6천500여 동을 전수 점검해 선제적으로 위험 요인을 해소하겠다"며 "국민께서도 비상 대피 경로와 피난시설을 미리 확인해 주시길 부탁드린다"고 당부했습니다.(사진=행정안전부 제공, 연합뉴스)