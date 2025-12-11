'총수 지정' 피하는 김범석…동생 부부엔 '거액'

<앵커>



공정거래위원회는 매년 자산 5조 원이 넘는 그룹을 '대기업집단'으로 발표하면서, '동일인'이라 부르는 실질적 지배자, 즉 총수를 지정해 발표합니다.



총수가 되면 일가의 내부 거래가 감시받고, 개인의 자금 거래 내역 등 공시 의무와 책임도 커집니다.



김범석 창업자는 쿠팡의 지분 100%를 보유한 미국 본사 쿠팡INC 이사회 의장으로, 70%가 넘는 의결권을 행사합니다.



쿠팡은 지난 2021년 대기업으로 지정됐지만, 김범석 의장은 5년째 총수 지정에선 제외됐습니다.



지난 2023년까지는 외국 국적이라는 이유로, 바뀐 제도가 적용된 지난해와 올해는 예외 요건을 충족했다는 이유로 빠졌습니다.



예외 요건은 총수의 국내 계열사 주식 보유량이 없거나 친족이 국내 계열사 경영에 참여하지 않는 등 4가지인데, 김 의장에 대한 지정을 제외하는 과정에서 친족 조항이 논란이 됐습니다.



김 의장의 동생 부부가 쿠팡INC 소속으로 국내에서 파견 근무하고 있기 때문입니다.



공정위는 김 의장 동생 부부를 임원으로 볼 수 없다고 판단했습니다.



[유성욱/당시 공정위 기업집단감시국장 (지난해 5월) : 쿠팡주식회사 그리고 김범석 의장으로부터 소명을 받아서, 확인서까지 받아서 (김 의장 동생 부부는) '경영에 참여하지 않는다'라고 확인받은 바 있습니다.]



미국 증권거래위원회에서 쿠팡INC의 공시 자료를 살펴봤습니다.



2014년부터 쿠팡의 프로젝트 매니저로 근무를 시작한 김 의장의 동생 김 모 씨, 2023년 4월엔 쿠팡INC의 글로벌물류효율개선총괄 직책을 맡고 있습니다.



지난해 김 씨는 6억 원이 넘는 연봉과 함께 28억 원 상당의 양도제한조건부주식을 받았습니다.



김 씨의 부인 역시 인사관리전산시스템운영 '총괄'로 3억 원 8천만 원 수준의 급여와 1억 원이 넘는 주식을 받았습니다.



김 의장 동생이 높은 직급에다 상당한 연봉을 받고 있지만, 쿠팡 측은 경영에 참여하지 않았다며 문제가 없다는 입장입니다.



[박상인/서울대 행정대학원 교수 : 공정위 입장은 쿠팡한테 협조를 구해서 정보를 받고 있다고 하는데, 확인할 방법이 잘 없어요, 사실.]



공정위는 "내년에는 쿠팡이 예외 조건을 충족하는 게 맞는지, 면밀하게 살펴볼 예정"이라고 밝혔습니다.



[김혜민 기자 : 기업 총수들이 이 동일인 지정을 피하는 이유는 간단합니다. 바로 책임이 매우 무겁기 때문인데요. 먼저 지정자료를 제출할 책임인데, 과거에도 일부 기업들이 이 자료를 누락했다가 고발이나 경고를 당했습니다. 또 해외 계열사를 의무적으로 공시를 해야 하고요, 부당 지원과 사익 편취도 금지가 됩니다. 좀 어려운데요. 총수나 친족이 일정 지분 이상의 주식을 소유한 계열사끼리 거래를 할 때 부당한 이익을 제공할 수 없다는 얘기입니다. 또 상호출자가 제한된 총수가 지주회사를 설립하려면 자회사 등의 채무 보증도 해소해야 합니다. 김 의장은 지난 2021년 한국 쿠팡의 대표이사 등에서 모두 물러났고요, 또 이처럼 총수 지정도 계속 피하면서 책임을 회피하고 있다는 지적이 나옵니다.]



[김혜민 기자 : 쿠팡은 이렇게 말합니다. 김 의장 동생의 소속이 미국 쿠팡INC다, 또 연봉이 실제 임원들보다 적다, 그러면서 경영 참여 사실이 없다고 주장하고 있습니다 하지만 전문가들은 정부가 쿠팡의 소명에만 기대서 법 적용을 했다. 형식 논리에 치우친 거다, 이런 비판을 하고 있습니다.]



[김혜민 기자 : 그래서 지난달 주병기 공정위원장이 "총수 일가의 사익 편취 문제를 해결하기 위해 동일인 제도를 더 강화하겠다"고 밝혔습니다. 총수 일가의 잘못된 경영 참여나 기업 가치 훼손 문제를 해결했다면 이 동일인 제도를 이번에 축소할 수도 있겠지만, 사실 지금은 그럴 시점이 아니라는 설명인데요. 이런 기조에 따라서 내년 조사는 더 꼼꼼하게 이뤄질 가능성이 큰데 이때는 과연 김 의장이 총수로 지정이 될지, 아니면 이번처럼 또 빠져나갈지 지 관심이 모아지고 있습니다.]