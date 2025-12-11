뉴욕증시, '깜짝 비둘기' 파월에 환호…강세 마감

▲ 뉴욕증권거래소

뉴욕증시의 3대 주가지수가 강세로 마감했습니다.미국 연방공개시장위원회(FOMC)가 25bp의 금리인하를 단행한 가운데 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 예상보다 더 비둘기파적 입장을 드러내면서 증시가 환호했습니다.현지시간 어제(10일) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 497.46포인트(1.05%) 뛴 48,057.75에 거래를 마감했습니다.스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 46.17포인트(0.67%) 상승한 6,886.68, 나스닥종합지수는 77.67포인트(0.33%) 오른 23,654.16에 장을 마쳤습니다.연준은 이틀간의 FOMC 정례회의 이후 발표한 성명에서 연방기금금리(FFR) 목표범위를 3.50~3.75%로 25bp 인하한다고 발표했습니다.3회 연속 25bp 금리인하입니다.회의 전 시장은 이번 FOMC 회의가 다소 매파적일 것으로 전망했습니다.기준금리를 내리겠지만 금리동결을 주장하는 위원들을 다독이기 위해 FOMC 성명과 파월의 기자회견은 매파적 색조를 띨 것이라는 관측이 우세했습니다.성명에는 매파적 문구가 추가됐습니다.향후 금리 결정과 관련해 "추가 조정의 규모와 시점을 고려할 것"이라는 문구를 추가해 더 신중하게 대응하겠다는 점을 내비쳤습니다.시장은 이를 당분간 금리동결이라는 신호로 읽었습니다.하지만 파월의 기자회견은 예상보다 더 비둘기파적으로 기울어 시장을 놀라게 했습니다.파월은 "FOMC 위원 중 누구도 다음에 금리 인상이 올 것이라는 전망을 기본적으로 가지고 있진 않다고 생각한다"며 금리 인상 가능성을 일축했습니다.파월은 이와 함께 현재 정책금리 수준을 두고 "지금은 중립금리 범위 안, 그중에서도 상단에 있다고 본다"고 밝혀 추가 금리인하의 여지를 남겨뒀습니다.이 같은 발언에 주가지수가 오름폭을 확대하고 2년물 금리는 8bp까지 낙폭을 확대했습니다.다만 점도표상으로 내년과 내후년 금리인하 횟수는 각각 25bp씩 1회에 그치고 있습니다.(사진=연합뉴스)