서울 철도·지하철 파업 대비 비상수송대책…"모든 수송력 동원"

▲ 출근길 지하철 이용하는 시민들

한국철도공사 노동조합(이하 철도노조)과 서울교통공사 노동조합(이하 교통공사 노조)이 파업을 예고한 가운데 서울시가 비상수송대책을 추진합니다.서울시는 "선제적으로 비상수속대책본부를 구성해 상황별 대책 수립을 마쳤으며 신속하게 가동에 나설 것"이라며 "교통공사, 코레일, 버스 업계, 자치구·경찰 등 유관기관과 운행 지원, 현장 관리 등을 실시할 예정"이라고 밝혔습니다.유관 기관들은 수송대책 시행을 위해 24시간 연락 체계를 유지하고, 파업 기간별로 첫날 포함 7일 동안을 1단계, 그 이후를 2단계로 구분해 단계적으로 대책을 실시합니다.시는 먼저 철도노조가 파업을 예고한 내일 출근 시간대부터 시내버스 등 대체 수단을 추가 투입합니다.시내버스는 344개 일반 노선의 출·퇴근 집중배차시간대를 평소보다 1시간씩 연장하며, 이로 인해 출퇴근 시간 약 2천538회 증회 효과가 기대됩니다.지하철은 교통공사 노조가 파업을 예고한 모레(12일)부터 출근 시간대(오전 7∼9시)에는 1∼8호선 전체를 100% 정상 운행하고, 퇴근 시간대(오후 6∼8시)에는 2호선, 5∼8호선은 100% 정상 운행하며 총 운행률 88% 수준을 유지합니다.9호선은 평시와 동일하게 정상 운행됩니다.9호선 2·3단계 구간(언주역∼중앙보훈병원역) 노조도 내일 파업을 예고했으나 시는 정상 운행을 위한 최소인력을 모두 확보해 평상시와 동일하게 모든 시간대에 100% 운행한다는 계획입니다.시는 철도노조와 교통공사 노조의 파업이 동시에 진행되는 상황에도 대비해 현재 운행하지 않고 있는 시내버스 예비·단축 차량을 161개 노선에 모두 투입해 평소보다 1천422회 운행을 늘릴 예정입니다.지하철은 퇴근 시간대 2∼4호선에 비상열차 5편성을 대기시키고 필요시 즉각 투입해 열차와 역사 혼잡도를 완화할 계획입니다.철도노조와 교통공사 노조가 동시 파업하더라도 출퇴근 시간대 안정적인 열차 운행을 유지한다는 방침입니다.시는 "철도노조와 교통공사 노조가 동시에 파업해도 출근 시간대 운행률은 90% 이상, 퇴근 시간대 운행률은 80% 이상으로 유지되며 비상대기열차를 추가 투입할 경우 퇴근 시간대 운행률은 더 높아질 것"이라고 예상했습니다.아울러 시는 파업에 참여하지 않는 직원이나 협력업체 직원 등 평시 대비 80% 수준인 약 1만 3천여 명의 인력을 확보해 지하철 수송 기능을 유지하고, 혼잡한 역 31개에서 시 직원 124명을 역무지원 근무 인력으로 배치하기로 했습니다.여장권 서울시 교통실장은 "지하철을 이용하는 시민들의 불편을 최소화하기 위해 파업 사전부터 가능한 모든 수송력을 동원하는 등 총력을 기울이고 있다"며 "시민을 우선으로 생각해 노사 간 합의가 조속하게 이뤄지길 바라며, 지하철 운행 정상화를 위해 최선을 다하겠다"고 말했습니다.철도노조는 내일, 지하철 1∼8호선을 운영하는 서울교통공사의 1∼3노조는 모레 각각 파업을 예고했고, 9호선 2·3단계 구간을 운영하는 공공운수노조 서울교통공사 9호선 지부 역시 내일 파업을 예고한 상태입니다.(사진=연합뉴스)