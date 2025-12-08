서울시, 'K-뷰티' 베트남 진출길 넓힌다…현지서 우수 제품 홍보

▲ 오세훈 서울시장이 5일 베트남 하노이 빈컴 메가몰 로얄시티에서 열린 '서울 뷰티 홍보·체험관-비더비@DDP' 개관식에서 현판을 제막하고 있다.

오세훈 서울시장이 베트남 하노이에서 'K-뷰티' 산업 성장을 위한 지원 사격에 나섰습니다.아시아 출장 중인 오 시장은 현지 시간 지난 5일 오후 하노이 빈컴 메가몰 로열시티에 마련된 서울 뷰티 홍보·체험관 '비욘드 더 뷰티, 비더비@DDP'를 방문했습니다.이날부터 사흘간 열리는 행사에는 서울을 대표하는 국내 유망 뷰티기업 13개사 제품이 전시됐고, 이 중 9개사는 현지에서 소비자 및 바이어와 소통했습니다.체험관은 관람객이 카테고리별로 제품과 서비스를 경험할 수 있도록 설계됐고, 구독자 100만 명을 보유한 틱톡 인플루언서를 비롯해 20·30대 200여 명이 행사장을 메우며 높은 관심을 나타냈습니다.베트남은 2030 소비층 중심의 선호도가 꾸준히 높아지며 최근 3년간 한국 화장품 5위 수출국으로 떠오른 핵심 시장입니다.온라인 유통, SNS 기반 소비가 빠르게 성장하면서 서울 뷰티테크 기업에는 아세안 현지 수요 검증과 브랜드 확산을 동시에 기대할 수 있는 전략 시장으로 평가됩니다.이번 팝업은 추후 서울경제진흥원(SBA) 뷰티 복합문화공간 브랜드 '비더비'의 첫 글로벌 상설매장인 '비더비@DDP'로 전환, 베트남 소비자와 K-뷰티를 연결하는 접점으로서 역할을 하게 됩니다.오 시장은 증강현실(AR) 헤어스타일 시뮬레이션을 개발한 ㈜미러로이드, 인공지능(AI) 피부진단 및 맞춤형 제품 추천 서비스를 제공하는 ㈜앙트러리얼리티 등의 전시 제품을 둘러보고 체험하며 K-뷰티의 경쟁력과 혁신성을 직접 홍보했습니다.체험관을 찾은 현지의 뷰티 인플루언서 쯔앙 씨는 "한국 제품은 세계 '넘버 원'이라고 생각한다"면서 "저를 포함해 주위 많은 이들이 한국 뷰티 제품을 많이 쓴다"고 전했습니다.또 다른 인플루언서 쉬이씨도 "베트남 사람들에게 한국 화장품이 피부톤 등이 더 잘 맞는 것 같다"며 "뷰티제품 패키징도 베트남 젊은이들이 선호하는 디자인이고 매력적이다"라고 말했습니다.오 시장은 "베트남 소비자들의 관심과 열기를 마주하면서 K-뷰티의 잠재력을 다시금 확인했다"며 "비더비@DDP 같은 플랫폼을 해외 곳곳에 마련해 서울 뷰티기업이 더 과감하게 해외로 진출할 수 있도록 전폭적으로 돕겠다"고 밝혔습니다.이날 SBA는 서울 소재 우수 기업의 베트남 진출을 지원하기 위해 베트남 최대 유통기업 '빈컴리테일'(Vincom Retail)과 업무협약도 맺었습니다.빈컴리테일은 하노이 빈컴 메가몰 로얄시티 등 매장을 거점으로 베트남 현지에 K-뷰티 상시 체험 기반을 제공하며 서울 기업의 베트남 시장 진출을 견인하는 핵심 플랫폼이 될 전망입니다.오 시장은 같은 날 오전 하노이에서 열린 '현지 진출기업 간담회'에도 참석해 주요 기업과 K-산업 확산 방안을 논의했습니다.간담회에는 하노이 한인회 장은숙 회장, 구본경 코트라 동남아대양주지역본부장, 삼성전자·SK·LG디스플레이 등 대기업 현지 법인장, 바이비·VTC 온라인·리피드 등 유망 중소기업과 스타트업 대표 등 30여 명이 참석했습니다.기업인들은 빠르게 변하는 베트남 시장의 소비·산업 동향을 전하고 서울시에 현지 네트워크 구축, 브랜드 홍보, 기업 간 교류 플랫폼 확대에 나서달라고 요청했습니다.오 시장은 "서울 기업이 실질적으로 베트남에 진출할 수 있는 채널을 확보하고, 나아가 글로벌 기업으로 성장할 수 있도록 지속 가능한 협력 체계를 구축하겠다"고 말했습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)