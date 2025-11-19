김건희 모 최은순, 지방행정제재금 체납 1위…과징금 25억 안 내

▲ 양평 공흥지구 개발 특혜 의혹과 관련해 김건희 여사의 모친 최은순씨가 지난 4일 서울 광화문 KT 빌딩에 마련된 김건희특검 사무실에 피의자 신분으로 출석하고 있다.

지방세 또는 지방행정제재·부과금 체납액이 1천만 원 이상이면서 1년 이상 납부하지 않은 고액·상습체납자 1만여 명의 명단이 공개됐습니다.김건희 여사의 모친 최은순(79) 씨가 지방행정제재·부과금 개인 최고 체납자로 확인됐습니다.행정안전부는 19일 0시 기준 신규 지방세 체납자 9천153명, 지방행정제재·부과금 체납자 1천468명 등 총 1만 621명의 명단을 공개했다고 밝혔습니다.명단공개는 지방세 징수의 실효성을 높이고 체납 경각심을 강화하기 위한 조치로, 매년 11월 셋째 주 수요일 전국 지방정부와 동시에 실시되는데, 성명·상호(법인명), 나이, 직업, 주소, 체납 세목, 납부 기한 등이 함께 공개됩니다.지방세 전체 체납 규모는 개인 5천829명, 2천965억 9천100만 원, 법인 3천324곳, 2천311억 1천800만 원 등 총 5천277억 900만 원으로 집계됐습니다.지역별로 보면 지방세 체납자 가운데 서울 1천804명, 경기 2천816명이 명단에 오르며 전체의 50.5%를 차지했습니다.개인 및 법인 상위 체납자 10명의 주요 체납세목은 지방소득세와 취득세 등이었습니다.지방세 개인 최고액 체납자는 담배소비세 324억 5천여만 원을 내지 않은 경기도의 최 모 씨였고, '1세대 무기 중개상'으로 알려진 이규태(75) 전 일광그룹 회장은 지방소득세 22억 800만 원을 내지 않아 체납액 상위 7위에 이름을 올렸습니다.법인 중 지방세 최고 체납자는 담배소비세 209억 9천만 원을 내지 않은 경기도 A주식회사였습니다.지방행정제재·부과금 체납자는 개인 1천163명, 법인 305곳 등 1천468명이며, 체납액은 개인 583억 9천300만 원, 법인 430억 7천700만 원 등 총 1천14억 7천만 원으로 집계됐습니다.지방행정제재·부과금 체납자는 수도권(서울·인천·경기)이 665명으로 45.3%를 차지했으며, 주요 체납 항목은 건축이행강제금과 지적재조사조정금 등이었습니다.지방행정제재·부과금 개인 최고액 체납자는 김건희 여사의 모친 최은순(79) 씨였는데, 부동산실권리자명의등기법 위반 과징금 25억 500만 원을 내지 않은 것으로 나타나 체납액 1위를 기록했습니다.앞서 성남시 중원구청은 2020년 최 씨에게 과징금 27억 3천만 원을 부과했습니다.최 씨가 2013년 부동산 매입 과정에서 명의신탁 계약을 통해 차명으로 땅을 사들여 법을 위반했다는 이유였습니다.최 씨는 과징금 취소 소송을 제기했지만, 작년 말 대법원에서 과징금 처분이 최종 확정됐습니다.지방행정제재·부과금 법인 최고 체납자는 공유재산변상금 41억 5천300만 원을 체납한 부산의 B학교법인으로 확인됐습니다.행안부와 지방정부는 매년 1월 1일 기준으로 공개 대상자를 추출한 뒤 지방세심의위원회 심의를 거쳐 체납자에게 소명 기회를 부여하고, 약 6개월의 절차를 거쳐 최종 공개 여부를 확정합니다.소명 기간 중 체납액의 50% 이상을 납부하거나 체납액이 1천만 원 미만으로 줄어들면 명단 공개에서 제외됩니다.올해 심의대상자 중에서는 지방세 체납자 4천744명이 명단 공개 전에 약 651억 원을 납부했고, 지방행정제재·부과금 체납자 1천365명도 약 224억 원을 납부한 것으로 집계됐습니다.행안부는 체납액 1천만 원 이상 명단공개자에 대해서는 관세청을 통한 수입물품 압류·공매를 추진하고, 체납액 3천만 원 이상은 출국금지, 5천만 원 이상은 감치 처분을 검토합니다.(사진=연합뉴스)