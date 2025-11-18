"한강버스 책임져야" vs "가짜뉴스 법적 대응"

<앵커>



한강 버스와, 감사의 정원 등 서울시가 추진하는 현안들을 놓고 민주당의 공세가 이어지고 있습니다. 민주당 시의원들이 각종 문제점에 대해 오세훈 시장이 책임져야 한다고 몰아붙이자, 오 시장은 허위 사실 유포에 대해선 법적 대응 하겠다고 맞받았습니다.



윤나라 기자입니다.



<기자>



민주당 시의원들은 서울시의회 시정질문이 시작되자 최근 잇따랐던 한강 버스 사고에 대한 비판 수위를 높였습니다.



[박유진/민주당 서울시의원 : 지금 강바닥에 멈춘 한강 버스의 책임자도 시장님이에요!]



오세훈 시장은 시민들에게 송구하게 생각한다면서도 진행 중인 사업인 만큼 시간을 두고 평가해 달라고 맞섰습니다.



[오세훈/서울시장 : 사업이 한창 진행 중에 현미경을 들이대서 따지면 여러 가지 지적사항이 나올 수 있습니다. 6개월만 기다려주세요.]



광화문에 조성하는 감사의 정원에 대해서도 여론 수렴이 부족하다는 여당 시의원들의 지적이 쏟아지자 오 시장은 6·25 참전국가들에 대한 감사를 상징하는 것이라며 지나친 정치공세라고 맞받았습니다.



[박수빈/민주당 시의원 : 추모의 상징으로 받들어 총 형태가 바로 생각나기에 저는 좀 적절하지 않은 것 같은데 시민들 의견 듣는 시간이 필요하지 않습니까?]



[오세훈/서울시장 : 이 조형물이 상징하고자 하는 바는 대한민국의 국가 정체성, 자유민주주의라고 하는 고귀한 가치를, 또 희생한 분들에 대한 감사의 마음을 형상화한 것입니다.]



서울시는 여당이 제기한 한강 버스 사고 은폐 의혹에 대해선 법적 대응에 나서기로 했습니다.



한강 버스 사고 관련 내용을 외부에 유출하지 말라고 하는 서울시 내부 지침이 있다고 주장한 민주당 천준호 의원에 대해 고소절차에 착수하겠다고 서울시는 밝혔습니다.



