[D리포트] 확산하는 고향사랑기부…제주·속초·안성·완도 첫 대상

해발 618m, 제주 앞바다와 화산 숲을 한눈에 볼 수 있는 제주 거친오름.



제주도는 생태계 보전을 위해 거친 오름에 쉼터를 만드는 일을 고향사랑 지정 기부사업으로 선정하고, 두 달 만에 1억 원을 기부받아 탐방객 쉼터를 조성했습니다.



전남 완도군 유소년 야구단은 창단 1년 반 만에 전국 대회 우승을 2번이나 차지하는 성과를 냈습니다.



완도군이 고향사랑기부제 1호 사업으로 유소년 야구단 육성을 추진해 4천만 원을 기부받아 지원한 덕분입니다.



고향사랑기부제는 개인이 주소지 외 자치단체에 기부하면 세액공제 혜택과 답례품을 받을 수 있는 제도입니다.



지정 기부사업에 기부하면 자치단체가 추진하는 특정 사업에만 기부금을 쓸 수 있고, 일반기부와 마찬가지로 기부금의 30%를 답례품으로 받을 수 있습니다.



고향사랑기부제는 지방 소멸위기 대응과 지역경제 활성화를 목표로 지난 2023년부터 시행됐습니다.



고향사랑기부제 확산과 지역의 모범적 실천 사례를 격려, 공유하기 위해 SBS가 국내 언론사 가운데 처음으로 고향사랑기부대상 시상식을 열었습니다.



[방문신/SBS 사장 : 지방 소멸의 위기 앞에서 지방의 미래를 위해서 고 민하고 헌신해 오신 분들의 노고를 격려하고 그 취지를 널리 알리기 위한 뜻깊은 자리입니다.]



전국 자치단체 243곳 가운데 34곳이 수상단체로 선정됐습니다.



치열한 경합 끝에 대상은 제주특별자치도와 강원 속초시, 경기 안성시, 전남 완도군이 수상의 영예를 안게 됐습니다.



[이병선/속초시장 : 고향사랑기부금을 가지고 시니어 의사제도를 도입해서 어르신들의 건강도 챙기게 됐고요.]



금상은 강원 강릉시와 평창군, 경남 하동군, 광주광역시 동구, 전남 담양군, 영암군, 전북 남원시가 차지했습니다.



은상은 전라남도와 경기 화성시 등 9곳, 동상은 강원 삼척시와 충남 청양군 등 9곳 특별상은 강원도와 부산시 등 6곳이 수상했습니다.



[유정복/대한민국시도지사협의회장 : 고향사랑 기부제가 농어촌 지역에 희망을 주게 되고 , 또 이를 통해서 큰 보람과 기부자에 대한 성취를 느끼게 됩니다.]



제1회 SBS 고향사랑기부대상은 행정안전부와 농림축산식품부, 지방시대위원회, 대한민국시도지사협의회, 대한민국시장군수구청장협의회가 후원하고 한국세무사회와 한국조폐공사, 한국금거래소, 우유자조금관리위원회, 한국식품산업클러스터진흥원, 서울전람 등이 파트너로 참여해 상생의 의미를 함께 나눴습니다.



